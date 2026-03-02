自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天歌曲陪伴走過低谷 《左耳》女主角青春被天團包圍

五月天將重返香港啟德主場館開唱，門票也將開賣。（相信音樂提供）五月天將重返香港啟德主場館開唱，門票也將開賣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天3月24日起即將重返香港啟德主場館舉辦4場「5525+1回到那一天」演唱會，門票將在明（3日）中午12點全面開賣，五月天不只是在舞台上的趣味互動帶給歌迷歡樂感受，歌曲更是常給予許多歌迷鼓舞，主演過《左耳》、《花千骨》等眾多影視作品的中國女星陳都靈就感性談到，五月天的歌曲陪伴了自己整個青春。

陳都靈透露學生時代都聽五月天歌曲。（翻攝自微博）陳都靈透露學生時代都聽五月天歌曲。（翻攝自微博）

最近又有歌迷分享陳都靈談論五月天的影片，她談到：「可能是某些作品非常打動你，讓你覺得看到共鳴，覺得不是很孤單，有時公眾人物說的某些話或是做的某些事情、某些精神，在低谷的時候特別可以鼓勵到你，給你正能量，讓你人生中的困難、難題，可以得到鼓勵狀態。」

陳都靈提到五月天歌曲曾陪伴走過低谷。（翻攝自微博）陳都靈提到五月天歌曲曾陪伴走過低谷。（翻攝自微博）

陳都靈過去主演蘇有朋執導的電影《左耳》，飾演女主角「李珥」，這是她首次擔任電影女主角。她也曾去五月天演唱會上朝聖，談到：「我覺得我和很多人比起來不算是特別資深的五迷，但五月天很多歌曲陪伴我整個學生時代。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中