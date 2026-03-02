五月天歌曲陪伴走過低谷 《左耳》女主角青春被天團包圍

五月天將重返香港啟德主場館開唱，門票也將開賣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天3月24日起即將重返香港啟德主場館舉辦4場「5525+1回到那一天」演唱會，門票將在明（3日）中午12點全面開賣，五月天不只是在舞台上的趣味互動帶給歌迷歡樂感受，歌曲更是常給予許多歌迷鼓舞，主演過《左耳》、《花千骨》等眾多影視作品的中國女星陳都靈就感性談到，五月天的歌曲陪伴了自己整個青春。

陳都靈透露學生時代都聽五月天歌曲。（翻攝自微博）

最近又有歌迷分享陳都靈談論五月天的影片，她談到：「可能是某些作品非常打動你，讓你覺得看到共鳴，覺得不是很孤單，有時公眾人物說的某些話或是做的某些事情、某些精神，在低谷的時候特別可以鼓勵到你，給你正能量，讓你人生中的困難、難題，可以得到鼓勵狀態。」



陳都靈提到五月天歌曲曾陪伴走過低谷。（翻攝自微博）

陳都靈過去主演蘇有朋執導的電影《左耳》，飾演女主角「李珥」，這是她首次擔任電影女主角。她也曾去五月天演唱會上朝聖，談到：「我覺得我和很多人比起來不算是特別資深的五迷，但五月天很多歌曲陪伴我整個學生時代。」

