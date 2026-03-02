228點燈遭賴士葆指教「別搞政治」 賈永婕霸氣回擊

台北101董事長賈永婕近日為林宅血案、白色恐怖等歷史事件發聲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日為林宅血案、白色恐怖等歷史事件發聲，更在228當天點燈，寫下「以愛撫平傷痛、自由 民主 台灣」等標語，引發各界關注。

沒想到國民黨立委賴士葆今（2）日卻直言，228事件79週年「越紀念社會越撕裂，並沒有更和解」，還喊話賈永婕「好好做她的官，把101經營好，不要搞政治」。

國民黨立委賴士葆喊話賈永婕：「好好做她的官，把101經營好，不要搞政治」。（資料照，記者王藝菘攝）

對此，賈永婕火速發文反擊。賈永婕在社群平台直球回應：「報告賴委員，我不是來做官的，我是來做工的。」

她強調，自己的工作並不簡單：要讓世界看到台北101、讓世界看到台灣；更希望101成為一支「巨大的加油棒」，在任何時刻都能為台灣加油。

賈永婕希望101成為一支「巨大的加油棒」，在任何時刻都能為台灣加油。（本報合成圖，翻攝自臉書）

賈永婕表示，自己認真工作，也認真關心台灣這片土地，包括台灣曾走過的歷史。

她進一步說明：「我關心，不是為了撕裂，而是因為珍惜。」

最後更喊話：「珍惜這片土地，珍惜得來不易的民主，珍惜我們今天能自由說話的空氣。」

賈永婕再次強調：「我不搞政治。」（翻攝自臉書）

她直言，關心政治不是任何人的專利，而是眾人之事，是每個人的責任與權利。

儘管遭點名批評，賈永婕仍再次強調：「我不搞政治。」

她也盼政治人物與民意代表「把政治搞好」，大家一起讓台灣更好。

貼文曝光後，網友留言力挺：「賈董行動力真的強！」、「還在看賴委員的指教，賈董就已經發文了」、「霸氣回應太帥了！」

