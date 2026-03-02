自由電子報
娛樂 最新消息

賭輸5千萬淪為搬家工 馬國弼直球面對現在只欠5萬

藝人馬國弼過去因沉迷賭博，一度欠下高達5千萬鉅額債務。（資料照，記者李紹綾攝）藝人馬國弼過去因沉迷賭博，一度欠下高達5千萬鉅額債務。（資料照，記者李紹綾攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人馬國弼過去因沉迷賭博，一度欠下高達5千萬鉅額債務，幾乎宣告人生跌入谷底。沒想到多年苦撐，他竟然硬生生把債務還到只剩下5萬元！今（2）日「法老王律師」王至德在社群發文揭露內幕，直呼：「這種人根本是稀有動物！」

演藝圈向來殘酷無情，只要沾上「賭」字，幾乎等於被打入冷宮。王至德直言，涉賭藝人通常會被節目製作單位列入黑名單，通告瞬間歸零。但馬國弼沒有選擇消失，更沒有跑路，反而咬牙面對。

為了還債，他做過搬家工人、Uber司機、印刷公司業務……從鎂光燈下的藝人，到揮汗苦撐的打工族，這段落差堪稱演藝圈最寫實的人生劇本。

馬國弼欠下鉅額債務時，康康雪中送炭，提供不少機會。（資料照，記者陳奕全攝）馬國弼欠下鉅額債務時，康康雪中送炭，提供不少機會。（資料照，記者陳奕全攝）

而他能撐到今天，背後還有一位關鍵人物「康康」。王至德指出，康康不只實質幫忙還債，還頻頻帶馬國弼上節目曝光，等於變相替他創造收入來源。當其他節目組避之唯恐不及時，馬國弼多半只能在胡瓜的節目中現身。這些雪中送炭的舉動，也讓他在最黑暗的時刻感受到一絲溫暖。

王至德感嘆，一般人遇到這種龐大債務，可能早就「人間蒸發」，甚至選擇逃債一生。更何況現在社會常被調侃成「欠錢的是老大」，能像馬國弼這樣正面迎戰、一步步還清，實屬罕見。

他也語重心長表示，背負債務並非絕路，只要肯面對，總有解決方法。若真的撐不住，也可以依法聲請更生或清算，絕對比天天接討債電話、鑽牛角尖來得好。

