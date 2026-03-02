成語蕎同手同腳逆襲奪冠 竟當眾比下舞蹈師父夏語心

庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）王靖淳、屈中恆、成語蕎，與（右起3、2、1）夏語心、Anita、Ivan同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的公視全新改版節目《哈！真相大白了》，明（3）日晚間將播出精彩內容。本集邀請成語蕎、夏語心、屈中恆等人挑戰「沒有天賦的人學不會跳舞？」話題。外型高挑的成語蕎在節目中語出驚人，自招完全沒天賦，不僅筋骨硬、節奏感差，還會「同手同腳」。哈林聽聞隨即發揮幽默本性揶揄：「這也是一種天賦啊！」，連屈中恆也補刀稱她走路就這樣，讓成語蕎嬌嗔直呼：「這樣怎麼走台步啦！」

成語蕎（左起）、屈中恆、夏語心上公視《哈！真相大白了》節目。（公視提供）

曾擔任成語蕎舞蹈老師的夏語心，被哈林問及對學生的評論時，顯得一臉為難，最後勉強擠出「她很努力、很有趣」等語，語氣中的微妙感讓哈林暗笑直言「不好說是吧？」夏語心也以專業角度認同「天賦說」，強調律動感需從小培養，否則長大後即便再努力，跳起來仍會少了點味道。

庾澄慶（中）主持公視《哈！真相大白了》，成語蕎（左）與夏語心成功挺進最末關「真相凱旋門」。（公視提供）

然而，賽事發展卻出現驚人大反轉。成語蕎靠著死記左、右腳口訣的「地才」精神，竟一路殺進最後一關「真相凱旋門」，更在最終對決中爆冷門，比下專業舞蹈系出身的夏語心。這場充滿笑點與意外的對決，讓哈林也驚呼不已。精彩節目內容將於每週一至三晚間9時在公視播出。

