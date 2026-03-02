自由電子報
娛樂 日韓

又是小學館！漫畫家襲胸國中生 回收前科犯幫改名復出

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名出版社「小學館」日前才被爆出包庇性侵犯，幫助他改名繼續當漫畫家。現在又被踢爆，另一位漫畫家也曾經猥褻國中生被判刑，但小學館卻邀請他來開新連載，再度引來日本網友罵聲。

《act-age 新世代演員》（左）的松本達哉與《星霜心理師》的原作者八ツ波樹被踢爆是同一人。（翻攝自X）《act-age 新世代演員》（左）的松本達哉與《星霜心理師》的原作者八ツ波樹被踢爆是同一人。（翻攝自X）

漫畫《act-age 新世代演員》的原作者松木達哉2020年在路上襲胸一名國中生，被依強制猥褻罪逮捕，被判處1年6個月的有期徒刑、緩刑3年，《act-age 新世代演員》也因此被《週刊少年Jump》腰斬。

結果小學館的Manga ONE編輯部今天（2日）晚間突然發表聲明，坦承《星霜心理師》的原作者「八ツ波樹」正是松木達哉，這份聲明曝光後不久，日本最強狗仔《週刊文春》隨即發表報導踢爆此消息，被外界推測，Manga ONE編輯部似乎覺得與其被媒體爆料，不如自己先出面承認。

小學館Manga ONE編輯部發出聲明，坦承松木達哉正是八ツ波樹。（翻攝自X）小學館Manga ONE編輯部發出聲明，坦承松木達哉正是八ツ波樹。（翻攝自X）

Manga ONE編輯部聲明中先向讀者、作者以及相關人士表示道歉，強調絕不允許性侵害、性剝削等任何侵害人權的方式，並坦言在面對受害者時太度確實有不妥的地方。接著，聲明中公開，《act-age 新世代演員》的作者松木達哉確實以筆名「八ツ波樹」開啟《星霜心理師》的新連載。

Manga ONE編輯部認為，在沒有當事人的同意下公開前科紀錄，也算是種侵害人權的行為，不過這次經過松木達哉的同意，Manga ONE編輯部公開松木達哉與八ツ波樹確實為同一人。

編輯部還原當時過程，稱松木達哉在2020年因強制猥褻被逮捕、遭到判刑後，編輯部在2024年決定邀請他連載《星霜心理師》，不過在此之前，已經確認松木達哉的判刑確定，且緩刑期屆滿，也確認事實及其反省的態度、防止再犯的措施，並在專家、心理師確認他能夠重返社會的協助下，編輯部審議後做出決定。

編輯部進一步透露，此決定是總編輯批准，且編輯部與松木達哉在東京見面時，松木達哉表達自己的懊悔、反省，以及從事件爆發到緩刑期滿後的生活以及心情轉變等等。松木達哉也擔心使用過去的筆名會造成二次傷害，因此才決定以「八ツ波樹」繼續進行創作，而這件事情也只編輯部相當少數的人知情。

《星霜心理師》的作畫家雪平薰也知道此事，在充分理解這件事曝光後會產生的風險之後，仍堅持與松木達哉合作，「第一次閱讀完漫畫（原作）之後哭了，我覺得這是我必須參與繪製的作品。」在此次公開松木達哉的前科之前，編輯部詢問雪平薰的意見，雪平薰希望作品能夠繼續連載，她也想繼續畫。不過編輯部強調，接下來將配合第三方委員會的調查，即起《星霜心理師》也將暫時停止連載。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

