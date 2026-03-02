（影）九把刀《功夫》殺進歐洲影展！Bii合體徐暐翔唱到起雞皮

《功夫》導演九把刀（左起）、Bii畢書盡、徐暐翔。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣奇幻動作片衝出國際了！九把刀執導的《功夫》殺進歐洲影展競賽單元，更猛的是，主題曲場謝票直接變成小型演唱會，由「Bii」畢書盡、徐暐翔首度LIVE合體開唱，近300名影迷現場聽到起雞皮疙瘩。

《功夫》主題曲獻唱場廳內大合照。（麻吉砥加提供）

《功夫》日前舉辦主題曲獻唱場，Bii與徐暐翔首度現場合體演唱《想要保護的》，溫柔卻充滿力量的聲線，把電影「守護」的核心情感唱進觀眾心裡。

身兼導演與填詞人的九把刀到場分享創作理念，坦言，聽到DEMO時腦中立刻浮現電影畫面，「這首歌就是屬於《功夫》的。」形容整部電影想談的是「相信與守護」，主角在混亂中找到自己真正想守護的人與信念。

《功夫》原著小說寫於25年前，當年的收尾偏向殘酷與孤獨，但電影版本卻走向溫暖。九把刀坦言，人生階段不同，創作也不同：「以前的我寫的是不完美，現在的我，是兩個女兒的爸爸，希望角色能有更溫柔的收場。」

《功夫》主演（左起）朱軒洋、導演九把刀、嚴藝文、柯震東、黃冠智出席映後，穿上片中競選團隊背心謝票。（麻吉砥加提供）

另外，主演群柯震東、朱軒洋、嚴藝文、黃冠智也到齊謝票；柯震東感性表示，這是他參與過最奇幻的一次拍攝，「動作戲很硬，內心戲也很深，每天都像在不同世界穿梭。」朱軒洋則笑說：「拍這部戲真的很像拜師學藝。」甚至直言是拍戲以來最快樂的一次。

就在話題延燒之際，《功夫》宣布正式入選2026年第28屆義大利烏迪內遠東國際影展競賽片，將在歐洲進行首映；該影展向來關注亞洲電影，此次入選等同於替台灣奇幻動作片打開國際舞台。

