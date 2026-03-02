自由電子報
娛樂 最新消息

拍謝少年合體AYUNi 台語＋日文混血新歌擦火花

拍謝少年與AYUNi D跨海合照。（海口味提供）拍謝少年與AYUNi D跨海合照。（海口味提供）

〔記者鍾志均／台北-東京連線報導〕台灣樂團拍謝少年、日本音樂人AYUNi D今（2）午為共同合作的新歌《Outta My Way》進行視訊聯訪，從元宵提燈籠聊到高雄美食，氣氛時而溫柔、時而有趣，展現音樂人的真性情。

AYUNi D今接受台媒視訊訪問。（AYUNi D提供）AYUNi D今接受台媒視訊訪問。（AYUNi D提供）

AYUNi D收到台灣主辦單位贈送的燈籠，開心高舉賣萌，許下的願望很單純卻很深：「希望願意聽我們音樂、走進演唱會支持我們的人，還有每天默默關心、照顧我們的人，都能平安順遂、健康安心的過每一天。」

AYUNi D今接受台媒視訊訪問。（AYUNi D提供）AYUNi D今接受台媒視訊訪問。（AYUNi D提供）

拍謝少年貝斯手薑薑則把新年願望拉回內心：「慢慢把情緒安放好，讓自己重新恢復平衡。」他坦言，就算走了很多年、做出成績，還是會被評論影響。「音樂是一種很溫柔的媒介，希望這首歌能陪伴大家。」

拍謝少年貝斯手薑薑（左起）、吉他手維尼、鼓手宗翰。（海口味提供）拍謝少年貝斯手薑薑（左起）、吉他手維尼、鼓手宗翰。（海口味提供）

拍謝少年吉他手維尼透露，當初是因為AYUNi D在社群分享他們的音樂，加上聽聞她對作品有興趣，於是「想盡辦法託人送CD過去」。

拍謝少年貝斯手薑薑（左起）、鼓手宗翰、吉他手維尼。（海口味提供）拍謝少年貝斯手薑薑（左起）、鼓手宗翰、吉他手維尼。（海口味提供）

巧的是，聽說她在Legacy Taipei演出時，進場音樂就放了拍謝少年的CD，「那時就覺得，也許可以一起寫歌。」

AYUNi D今接受台媒視訊訪問。（AYUNi D提供）AYUNi D今接受台媒視訊訪問。（AYUNi D提供）

AYUNi D則笑說，其實是收到拍謝少年的邀請才正式展開合作，「本來不知道他們對PEDRO有興趣，可能是社群或朋友牽線吧。」

拍謝少年早期團名是「Sorry Youth」，被問到能不能幫PEDRO取個台語諧音名？維尼苦笑：「我為了這題早起一小時，真的太難了！」不過AYUNi D現場秀出台語：「打給厚（大家好）」、「多蝦多蝦（多謝）」誠意十足。

維尼還預告，等她大港開唱來高雄，「會買高雄美食給她，順便教她怎麼講。」AYUNi D立刻秒回：「很期待！」

談到新歌台語、日文語言混搭，薑薑坦言：「我們完全不懂日文，才發現日文需要很多音節才能表達一句話，跟台語差很多。」鼓手宗翰補充，歌裡有句「我不會讓你打擾我」，日文聽起來很有力，但華語很難對應。於是他們在台語歌詞裡加入最道地的語感，「各自用最強烈的語言，呼應歌名〈Outta My Way〉。」

拍謝少年2026年最新單曲《Outta My Way》ft. PEDRO 將於3月18日在各大數位音樂平台正式上架，且將於大港開唱進行全球首唱。

