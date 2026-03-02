能量大清算 火星進雙魚掀情緒風暴 斷捨離黃金週

強而有力的能量校準即將開始。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕當火星緩緩進入雙魚座，原本直線衝刺的行動力，將轉化為更為感性、敏銳，甚至帶著隱性侵略感的情緒張力。我們不再只是「做什麼」，而是被內在情緒牽引著前行。許多壓抑已久的感受，正在醞釀出口。

星座專家艾菲爾提醒，明（3）日將迎來處女座滿月與月全食。這是一場強而有力的能量校準時刻。處女座象徵秩序、細節與修正，當滿月遇上月全食，那些長期被忽視的結構問題、關係失衡與責任分配，都可能被迫浮上檯面。

而本月5日節氣「驚蟄」登場，更意味萬物甦醒。沉睡的情緒、未解的矛盾與隱藏的真相，也將逐步甦醒。這是一段重新定義關係界線的關鍵期，應學會劃清責任歸屬，停止為他人的情緒買單。

本週是能量清理與斷捨離的黃金時段。某些舊有合作關係或職場連結，可能自然走到終點。但請相信，每一次結束，都是為了讓新的力量進場。當秩序被重整，未來的方向也將更加清晰。

☆白羊座

這週白羊們會感到一種「內在的騷動」。守護星火星進入雙魚座，讓你的衝勁變得有些模糊，甚至帶點莫名的焦慮，容易在潛意識中積壓怒火。處女座滿月月食則點亮了你的工作與健康領域，這是一個清算過勞、重整生活節奏的關鍵點。你可能會發現某些職場細節被嚴苛要求，或是必須結束一段無效的合作。金星進入後魅力回升，但隨即而來的土星合相提醒你，美麗與愛都需要承擔責任。這週請專注於「內在淨化」，放下那些不屬於你的情感負擔，別再為了證明自己而過度消耗體力。

☆金牛座

本週金牛座的重心在於「朋友圈的質變」。金星（守護星）與天王星的六分相為你帶來意外的靈感與人脈，但在火星進入雙魚座後，社交圈的情緒張力會變得很強，小心被捲入朋友間的狗血劇情。處女座滿月月食發生在你的創意與戀愛領域，這象徵著一段曖昧關係或某個興趣專案將迎來「最終結論」。你可能會突然看清某人並不值得你長期的情感投資，進而選擇勇敢斷舍離。隨著驚蟄到來，你的個人價值感正在復甦，適合透過整理帳單與資源，重新建立對未來的掌控感，別讓感性沖昏了理智。

☆雙子座

雙子們這週會感受到強烈的「家庭與事業的拉鋸」。處女座滿月月食直接衝擊你的根基與家庭領域，關於居住環境、房產或與長輩之間懸而未決的舊事將會浮現結果。在職場上，由於火星進入雙魚座，競爭壓力雖然帶著感性的外殼，但殺傷力不容小覷，你的工作細節正被放大檢視，任何疏忽都可能被擴大討論。金星進入白羊座後，社交運勢回升，你會在團體中獲得溫暖。這是一個適合進行「空間與心靈雙重掃除」的時期，清理掉家中不再使用的舊物，也能幫你排解職場上的鬱悶。

☆巨蟹座

這週巨蟹座的「思維邊界」正在經歷一場震盪。處女座滿月月食發生在溝通與學習領域，這代表某個學習計畫、商務合約或與手足間的糾紛將塵埃落定。火星進入雙魚座帶給你探索遠方的強烈渴望，但也容易在信仰或理念上與人發生爭執。你要小心別掉入「自我感動」的陷阱，去替那些不值得同情的人買單。隨著驚蟄節氣到來，你會有想要向外擴張的衝動，但金星與土星的相位提醒你，任何長遠的目標都需要穩固細節支撐。適合進行「言論斷捨離」，少說多看，能讓避開情緒化的口舌是非。

☆獅子座

獅子座這週必須面對最現實的「價值清算」。處女座滿月月食發生在財富宮位，這可能帶來一筆款項的入帳，或是讓你徹底意識到某種理財方式的失敗。火星進入雙魚座則加強親密關係中「控制與信任」的敏感度，你可能會因為資源配置不均而感到憤怒。金星進入白羊座後，視野會變得開闊，但金土合相則在提醒你，追求夢想前要先解決眼前的債務問題。這週適合進行「債務與資源的清理」，看清那些利用你的慷慨而消耗你的人，建立起冷靜且清晰的財務界線，才能找回你的尊嚴。

☆處女座

本週你是宇宙的能量焦點。處女座滿月月食發生在本命宮，這是一次關於「自我重塑」的劇烈洗禮。你可能會感到情緒張力達到頂峰，特別是在伴侶或合作關係中，那些長期的委屈或不滿會一次爆發。火星進入對宮雙魚座，代表對手或伴侶的行動會變得極具情緒化，你必須學會「情緒隔離」，不要替他們的焦慮負責。這是一個適合徹底斷舍離舊習慣、舊形象的黃金週。驚蟄之後，你的力量會重新萌芽，請先透過能量淨化（如鹽水沐浴）來洗去沉重的負能量，以全新的姿態宣告你的主權。

☆天秤座

這週天秤座需要徹底的「靈魂沉澱」。處女座滿月月食發生在你的隱秘宮位，這象徵著潛意識中的秘密或長期逃避的心理包袱將會被曝光或釋放。火星進入雙魚座讓你的日常工作變得瑣碎且充滿感性干擾，你容易因為同情心氾濫而承擔了不屬於你的工作。守護星金星進入白羊座（對宮）後，伴侶與合作關係成為焦點，但金土合相則帶來冷靜的考驗，讓你必須看清某段關係是否已經成了負累。這是一個適合「清理心理垃圾」的時期，多休息、多冥想，別讓外界的混亂侵蝕了你的內在和平。

☆天蠍座

天蠍座這週的重點在於「社交圈的能量清理」。處女座滿月月食點亮了你的群體與願景宮位，某個朋友圈的假面具可能會被揭開，或決定離開一個不再適合你的團隊。火星（守護星）進入雙魚座，激發了你的創造力與戀愛激情，但也容易沉溺在不切實際的情感幻想中。驚蟄節氣帶動了職場的活力，但工作細節容易被放大檢視，任何偷懶都無所遁形。這是一個看清「誰才是真心盟友」的關鍵週，勇敢地對那些情緒勒索的關係說不，你的能量才會流向真正能讓你發光發熱的地方。

☆射手座

這週射手座在「事業與形象」上將迎來關鍵的結算。處女座滿月月食發生在你的事業頂峰，這代表一個長期的工作專案將迎來驗收，或是你必須面對職場定位的重大轉折。火星進入雙魚座讓你的家庭宮位變得熱鬧卻混亂，家中成員的情緒可能會干擾你的決策。金星進入白羊座後，投資與創造力回升，但金土、金海的相位提醒你，不要被表面的榮華富貴迷惑，背後的責任與幻象並存。這週適合進行「職場人際清理」，放下那些對你名聲有損的合作，專注於能為你帶來實質成就的事務。

☆摩羯座

摩羯座這週的「信仰與信念」正在重塑。處女座滿月月食發生在探索與法律領域，如果涉及合約、考試、留學或長途旅行的計畫，這週會看到最終結論。火星進入雙魚座讓你的溝通變得感性但具有穿透力，要小心在言談中傷到他人。金星進入白羊座（家庭宮）帶來溫暖，但與守護星土星合相，預示著你必須為家庭或房產問題負起重責。這是一個適合「思想斷舍離」的週期，看清那些限制你發展的舊有框架，勇敢地將混亂的思緒具象化，你的決策將會更具備權威感。

☆水瓶座

這週水瓶座需要處理的是「深層的資源與信任界線」。處女座滿月月食發生在共用資源宮位，這預示著關於保險、遺產、共同債務或稅務的舊事將迎來結論。火星進入雙魚座讓你的財富宮位變得蠢蠢欲動，容易有感性支出或莫名的財務焦慮。金星天王六分相帶來新奇的溝通管道，但金星進入白羊座後與土星的合相，提醒你在簽署任何協議或進行金錢往來時，必須看清背後的合約界線。這週適合進行「能量上的資源清理」，收回被他人借走的物品或能量，重新確立所有權。

☆雙魚座

雙魚座本週是能量的「暴風眼」。火星賦予你極強的行動力，但也帶來了難以控制的情緒爆發，你可能會表現得比平時更有侵略性。處女座滿月月食對準了你的伴侶宮位，一段重要的合夥或感情關係將面臨「大結局」或「深層重整」。驚蟄後，你的生命力正在覺醒，但金星在財富宮與土、海的相位提醒你，不要替他人的金錢或情緒債務買單。這是一個適合進行「關係斷捨離」，看清誰是在消耗你的同理心，收回你的溫柔，把它留給值得的人，這也是一種對自己的能量淨化。

