娛樂 電影

（影）《夜王》開外掛！13天破7000萬港幣 黃子華再成流量密碼

《夜王》正式海報。（華映提供）《夜王》正式海報。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕香港賀歲檔超級黑馬《夜王》在香港上映後，票房直接開外掛模式，氣勢先聲奪人。《夜王》春節檔期在香港上映，首波口碑場就先吸金200萬港幣（約台幣800萬），正式上映後更是勢如破竹，首周直接衝出4876萬港幣（約台幣1.95億）的驚人數字，刷新今年華語片紀錄。

短短13天，票房突破7000萬港幣（約台幣2.8億），一舉躋身香港十大華語片票房第7名，且持續熱映中；隨著「二刷」熱潮升溫，最終總票房被看好還會再往上飆。

黃子華主演《夜王》在香港創佳績。（華映提供）黃子華主演《夜王》在香港創佳績。（華映提供）

說到香港票房王，黃子華幾乎等於流量密碼；在香港十大賣座華語片中，他主演的作品就占了四部，包括冠軍《破·地獄》、《毒舌大狀》、《飯戲攻心》，如今《夜王》氣勢破表，名次還有往前衝的空間。對於再創佳績，黃子華笑說：「這次大家真的很團結，齊心宣傳，讓觀眾感受到電影的力量。」

《夜王》以逐漸式微的夜總會產業為背景，描寫昔日風光的東日夜總會遭收購，黃子華飾演的老江湖經理歡哥面臨轉型危機。更戲劇性的是，新任CEO竟是他的狠辣前妻V姐，兩人從針鋒相對到聯手反擊，火花四射。

談到夜總會文化，黃子華爆料童年往事：「小時候爸爸會帶我去夜總會見叔伯，他們其實就是聊天喝酒，像去公園下棋一樣。」感嘆現在年輕人覺得夜總會像去火星，但對老一輩來說，那只是社交場所。

黃子華（左）、鄭秀文合作《夜王》。（華映提供）黃子華（左）、鄭秀文合作《夜王》。（華映提供）

這次鄭秀文飾演冷血CEO V姐，與黃子華上演「前任聯盟」聯手反撲。強強對戲讓觀眾大呼過癮，加上王丹妮、廖子妤、謝君豪等實力派加盟，整體卡司豪華到像賀歲大餐。《夜王》3月13日在台上映。

