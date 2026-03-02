小賈斯汀東京慶32歲生日 台灣網友巧遇揭真面目

小賈斯汀（左）在東京度過32歲生日，老婆海莉也陪伴慶祝。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕小賈斯汀昨（1日）在日本東京慶祝31歲生日，但直到今天他才將慶生照片分享到社群，美麗老婆海莉也陪伴慶生給予祝福。

有台灣網友昨也幸運在東京表參道的名品服飾店巧遇小賈斯汀夫婦逛街，透露當小賈斯汀出現店裡，店內客人們紛紛拿出手機搶拍，網友形容小賈斯汀很親民，並沒有要求清場，海莉本人也很美，非常有氣質。

小賈斯汀（左）和海莉常飛去日本，今年他還在東京吹蠟燭慶生。（翻攝自IG）

事實上小賈斯汀和老婆非常喜歡日本，多次造訪，主要也是他的潮牌Skylrk在日本很受歡迎，因此夫婦倆多次前往參與新品上市活動。2月初小賈斯汀在葛萊美獎典禮上裸上身演出引起討論，目前傳出4月中他將以個人身分登上科切拉音樂節演出。

此外，日文版《ELLE》也以名人投資的利弊分析談到，小賈斯汀的NFT暴跌99%，指出他在5年前花了130萬美金（約4123萬台幣）購買了Ape 3001，但去年交易額縮水超過90%，藝術品價值也暴跌超過99%，認為NFT投資狂熱過後，殘酷的現實擺在眼前。

