娛樂 歐美

瑪丹娜駕臨米蘭 一身全黑秀場秒變女王殿堂

「流行女皇」瑪丹娜降臨米蘭時裝週。（路透）「流行女皇」瑪丹娜降臨米蘭時裝週。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026秋冬米蘭時裝週迎來重量級巨星，「流行女皇」瑪丹娜（Madonna）現身Dolce&Gabbana秀場，上演一場關於「忠於自我」的時尚宣言。

瑪丹娜出席Dolce&Gabban前，在飯店露台開心走秀。（翻攝自IG）瑪丹娜出席Dolce&Gabban前，在飯店露台開心走秀。（翻攝自IG）

女皇果然氣場全開，一現身即成全場焦點。她頂著一頭金髮、戴著墨鏡，一身全黑造型步入會場，身後保鏢環伺，畫面宛如電影場景，也呼應品牌本季欲闡述的西西里情感、黑色力量與細緻蕾絲交織出的性別疆界美學。

瑪丹娜自帶氣場，隨便走走都霸氣全開。（翻攝自IG）瑪丹娜自帶氣場，隨便走走都霸氣全開。（翻攝自IG）

近期瑪丹娜也迎來職業生涯中最私密的一次轉折。新單曲《Fragile》深情記錄她與胞弟克里斯多福臨終前的和解。她罕見展露脆弱面，搭配強勁工業合成器與莊嚴福音合唱團，讓作品多了厚重而深沉的生命感。

瑪丹娜（中）現身Dolce&Gabbana秀場。（品牌提供）瑪丹娜（中）現身Dolce&Gabbana秀場。（品牌提供）

秀場上共發表75套秋冬系列作品，將嚴謹工藝與反叛創意大膽結合。瑪丹娜身著黑色西裝外套，搭配黑色短裙與絲襪，與品牌核心元素強烈呼應。她抵達米蘭後，也在飯店拍攝一段即興走秀影片，天后氣場霸氣全開。

