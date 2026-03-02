TVBS驚傳裁員45人！長官遭控「語言羞辱、私車公用」離譜行徑曝光

TVBS近來傳出裁員45人。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾獲「卓越新聞獎」肯定的資深記者葉奉達，近日拋出離職震撼彈，揭露TVBS屏東駐地記者身分因裁員告終，今（2）進一步揭露南部新聞中心長官的暴君式領導，引發業界熱議。

葉奉達近日公開退出新聞群組的截圖，證實因TVBS面臨首度獲利虧損，公司啟動裁員計畫，裁撤對象包含攝影、駐地記者及SNG工程人員約45人。他透露南部新聞中心長期籠罩在女暴君主管的職場霸凌陰影下。揭露該長官對下屬進行言語羞辱與人身攻擊，甚至有女同事因此身心受創，辦公室氣氛冰冷如死寂，員工竟卑微到願以減薪換取長官離職。

他回憶十年前曾與該主管互動極佳，甚至視其為「南部有史以來最好的長官」，離職時還如好友般聚餐；怎料對方十年後回任，態度卻發生劇變，變得冰冷且具攻擊性。

不僅如此，該主管還疑似公器私用、要求採訪車接送上下班，連在資遣說明會現場都偷偷錄影蒐證。他感嘆記者平時為大眾伸張正義，私下卻可能是最需要被拯救的一群，呼籲公司應正視並調查這份罄竹難書的遭遇。對此，TVBS是否對裁員規模與經營狀況說明，仍有待回應。

