麥可B喬丹爆冷奪影帝 美國演員獎完整得獎名單出爐

被視為奧斯卡演技風向球的「美國演員獎」，得獎名單正式出爐。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被視為奧斯卡演技風向球的「美國演員獎」（Actors Awards，前身為美國演員工會獎）電影及電視類得獎名單正式出爐。此前未曾奪下該獎的麥可B喬丹（Michael B. Jordan），今（2）日憑藉《罪人》勇奪影帝。他在台上露出震驚神情，坦言「完全沒想到會是這樣」。

原先外界普遍看好「甜茶」提摩西夏勒梅，認為他是奧斯卡影帝大熱門。（法新社）

原先外界普遍看好「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），認為他是奧斯卡影帝大熱門，如今麥可B喬丹突圍奪獎，為小金人之爭投下變數。他在《罪人》中一人分飾雙胞胎兄弟，成功擊敗提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐、伊森霍克與傑西普萊蒙。

麥可B喬丹以《罪人》突圍奪下第32屆美國演員獎影帝，為奧斯卡增添變數。（法新社）

致詞時，麥可B向其他入圍者致意：「能與我喜愛、尊敬的演員一同入圍，我感到非常榮幸。我欣賞你們的作品，以及你們為電影藝術所做的貢獻。這段旅程太不可思議了。謝謝你們接納我，讓我感覺被看見。」

第32屆美國演員獎終生成就獎頒發給哈里遜福特。（法新社）

第32屆美國演員獎中，《罪人》拿下最佳整體演出，麥可B喬丹再奪最佳男主角，成為當晚最大贏家。終身成就獎則頒給哈里遜福特（Harrison Ford），而頒獎人是伍迪哈里遜（Woody Harrelson），兩人雖未曾合作，但名字巧合成為典禮趣味話題。

電視類喜劇類最佳女主角由已故女星凱薩琳歐哈拉獲得。（翻攝自IG）

電視類方面，醫療劇《匹茲堡醫魂》（The Pitt）成為戲劇類最大贏家；喜劇類則由《片廠風雲》（The Studio）稱霸。值得一提的是，喜劇類最佳女主角由已故女星凱薩琳歐哈拉（Catherine O'Hara）獲得，別具意義。

【第32屆演員獎完整得獎名單】

電影類：

最佳整體演出：《罪人》

最佳男主角：麥可B喬丹《罪人》

最佳女主角：潔西伯克利（Jessie Buckley）《哈姆奈特》（Hamnet）

最佳男配角：西恩潘（Sean Penn）《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳女配角：艾美麥蒂根（Amy Madigan）《凶器》（Weapon）

最佳特技演出：《不可能的任務：最終清算》

電視類：

戲劇影集最佳整體演出：《匹茲堡醫魂》（The Pitt）

戲劇影集最佳男主角：諾亞懷利（Noah Wyle），《匹茲堡醫魂》

戲劇影集最佳女主角：凱莉羅素（Keri Russell），《頭號外交官》（The Diplomat）

喜劇影集最佳整體演出：《片廠風雲》（The Studio）

喜劇影集最佳男主角：賽斯羅根（Seth Rogen），《片廠風雲》

喜劇影集最佳女角：凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara），《片廠風雲》（The Studio）

迷你影集最佳男主角：歐文庫柏（Owen Cooper），《混沌少年時》（Adolescence）

迷你影集最佳女主角：蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），《死前慾望清單》（Dying for Sex）

最佳特技演出：《最後生還者》（The Last of Us）

終身成就獎：哈里遜福特

