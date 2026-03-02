小樂親姊曝杜拜現況 「天空傳爆炸聲」令人心慌

「小樂」吳思賢（左）與姊姊吳思顏合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「小樂」吳思賢的姊姊、台灣模特兒吳思顏，2016年遠嫁杜拜。近日美國與以色列聯手空襲伊朗，中東情勢急遽升溫，杜拜也受戰火波及，讓外界相當憂心她的安危。今（2）日她透過社群平台親自發聲，曝光戰火下的杜拜現況。

吳思顏遠嫁杜拜10年。（翻攝自臉書）

吳思顏表示，戰事進入第3天，一切仍讓人感到不太真實。雖然心中難免恐懼，但阿聯酋幾乎成功攔截所有導彈與無人機攻擊，整體應對措施尚稱完善，民生供給暫時維持正常。

請繼續往下閱讀...

她形容，多數時候天空看似平靜，卻偶爾傳來導彈遭攔截後的爆炸聲響，讓人瞬間心慌。雖然目前僅聽到聲音，尚未親眼目睹爆炸畫面，但她最擔心的是，被攔截後在高空爆炸的導彈碎片，墜落地面的風險難以預測。

吳思顏（右）、韓志華（左）全家定居杜拜。（翻攝自臉書）

吳思顏2016年與韓志華結婚，育有2子，全家定居杜拜。談及當地現況，她透露超市正常營業、物資供應充足，餐廳與外送服務也持續運作，有些民眾甚至照常健身、就醫。她強調自己目前一切平安，也感謝遠方親友的關心與祝福，讓她在動盪局勢中感到溫暖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法