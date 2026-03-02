挺身而出險喪命 男團偶像曝5年前恐怖經歷

LIMITLESS隊長「woo」成玹祐，近日在YouTube頻道中談起5年前的一段恐怖往事。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕從Mnet選秀節目《PRODUCE 101》第2季出道的LIMITLESS隊長「woo」成玹祐，近日在YouTube頻道中談起5年前的一段恐怖往事。事情起因只是他在異鄉仗義挺身而出，卻沒想到差點賠上性命。

2021年，成玹祐為尋找創作靈感，獨自前往濟州島。某晚用餐時，他目睹一名中年醉漢對外籍打工店員言語辱罵，態度囂張，現場氣氛瞬間緊繃。當時店員用眼神向woo求助，他出面緩頰，表示大家都是來吃飯的客人，請對方安靜用餐。

2021年，成玹祐為尋找創作靈感，獨自前往濟州島，沒想到竟成驚魂記。（翻攝自YouTube）

未料醉漢惱羞成怒，雖然一度離開餐廳，卻在woo結帳離開時尾隨在後，甚至亮出生魚片刀，當街挑釁：「你很會打架嗎？」

更駭人的是，醉漢事先用繃帶把刀柄纏在自己手掌上，防止打鬥時被奪刀。身高182公分的woo坦言，對方身高比他高、體格也更加壯碩，當下他腦中一片空白，甚至出現「人生走馬燈」，只能一邊安撫對方情緒，一邊緩步後退。

回想醉漢糾纏，woo仍心有餘悸。（翻攝自YouTube）

由於事發地點偏僻，他最後只能拔腿狂奔，醉漢揮刀緊追在後。情急之下，woo閃進巷弄躲藏，直到腳步聲逐漸遠去，才驚魂未定地趕回民宿。

為了自身安全，他隨即報警。警方表示已在附近巷弄成功壓制醉漢，並依特殊脅迫罪將對方移送法辦。警報解除後，woo緊繃的情緒瞬間潰堤，反胃到幾乎乾嘔。

woo說自己只是看不過去想幫忙，沒想到差點回不了家。（翻攝自YouTube）

回憶那一夜，他仍心有餘悸地說：「那天我只是看不過去想幫忙，沒想到差點回不了家，那晚我真的以為自己會死在那裡。」

