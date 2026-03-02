房產女王認證「這區」超搶手 朱琦郁猶豫2週回頭全賣光

朱琦郁不只主持活動，也在房地產介紹上有一席之地。（朱琦郁提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾任財經主播的女星朱琦郁，憑藉專業清晰的口條成功轉戰房地產領域，不僅被封為「房產女王」，更成為建商與首購族的橋樑。

她近日分享，由於具備深厚的財經背景，許多長期追隨她的觀眾從「看她報股市」轉向「聽她聊房市」，專業形象讓粉絲信任度爆表，甚至有人看片後直接私訊預約賞屋，讓她笑稱自己忙到變成「房產小客服」。

請繼續往下閱讀...

朱琦郁受到房地產建商與買家肯定。（朱琦郁提供）

朱琦郁對房市觀點精準，她指出去年起房市雖進入修正期，但板橋、中永和及桃園等精華區，因自住需求強勁表現依然穩健。她更自爆曾看中板橋府中站附近的預售案，打算購入當工作室，沒想到影片才發布短短兩週，心儀房型就被眼尖網友搶購一空，讓她感嘆：「遇到喜歡的真的不能等！」

朱琦郁的狗入鏡短影片後，也意外受到歡迎。（朱琦郁提供）

朱琦郁也積極轉型生活化內容，近期她帶著愛犬拍攝林口寵物友善社區，意外開發出「萌寵房地產」市場，連建商都指名要找愛犬入鏡。其介紹桃園新光三越舊址開發的短影音，更在網路創下超過400萬次的驚人觀看數，帶動建案銷售破五成，展現強大的社群影響力。

面對AI科技衝擊，朱琦郁自信表示，房產買賣涉及人生重大決定，「信任感」與「邏輯分析」是無法取代的核心價值。她感性分享，曾有粉絲拿著權狀找她簽名，感謝她中肯的建議讓自己順利成家，這份成就感正是她持續深耕房產影音的最大動力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法