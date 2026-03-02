自由電子報
娛樂 最新消息

《Honey》甜度爆表 林莎曝光火辣曲線先暖身

林莎有台版三上悠亞之稱。（翻攝自IG）林莎有台版三上悠亞之稱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「台版三上悠亞」之稱的林莎，今年接下旅遊節目《大陸尋奇》外景主持工作，事業版圖再擴張。明（3）日她的全新實體寫真《Honey》也將正式推出。她大方在社群平台曬出美照，甜甜寫下：「《Honey》是什麼味道？我想，它有一點點成熟的柔軟，一點點被呵護的滋潤，又帶著黏人的私密。」

林莎全新實體寫真《Honey》明日正式推出。（翻攝自IG）林莎全新實體寫真《Honey》明日正式推出。（翻攝自IG）

為了替寫真預熱，林莎再加碼一系列福利辣照，曝光她前往泰國斯米蘭群島的火辣畫面，並開心分享：「潛水四年，終於進階成有船宿過的人啦！」她透露這是自己第一次挑戰「船宿」潛水行程，整整6天幾乎都在船上與海裡度過，「鄰居是魚群跟珊瑚」的體驗讓她直呼放鬆又滿足。

林莎在寫真書上架前先曬辣照熱身。（翻攝自IG）林莎在寫真書上架前先曬辣照熱身。（翻攝自IG）

照片中，林莎身穿棕色橫紋比基尼，火辣曲線一覽無遺，湛藍天空與海洋襯托出她白皙膚色與性感身材，甲板上的悠閒氛圍更添度假風情。

談到寫真書《Honey》，林莎形容這是只屬於她與粉絲的「心跳滋味」，更吊足胃口地甜喊：「還有更多……只有翻開書頁後，才會慢慢融化開的甜蜜告白。」好閨密元元也留言力挺：「妳是我們的Honey。」

林莎形容寫真書《Honey》，是只屬於她與粉絲的「心跳滋味」。（翻攝自IG）林莎形容寫真書《Honey》，是只屬於她與粉絲的「心跳滋味」。（翻攝自IG）

