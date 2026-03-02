自由電子報
娛樂 最新消息

曾爆月薪2萬還鬧上法院 少鹽首入選CT AMAZE

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「少鹽」首度入選「CT AMAZE」應援陣容。（翻攝自IG）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「少鹽」首度入選「CT AMAZE」應援陣容。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）於東京巨蛋點燃戰火，Team Taiwan已啟程前往日本，官方應援啦啦隊「CT AMAZE」36人名單也正式公布。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「少鹽」首度入選應援陣容，讓她忍不住直呼：「不敢相信！」

少鹽入選「CT AMAZE」應援陣容，直呼：不敢相信。（翻攝自IG）少鹽入選「CT AMAZE」應援陣容，直呼：不敢相信。（翻攝自IG）

擁有魔鬼身材與S曲線的少鹽，外型甜美亮眼，雖擁有大批粉絲支持，啦啦隊之路卻並非一路順遂。她曾效力於PLG夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，卻一度與前東家對簿公堂。

少鹽曾與老東家對簿公堂，意外爆出超低薪資。（翻攝自IG）少鹽曾與老東家對簿公堂，意外爆出超低薪資。（翻攝自IG）

事件起因於2023年8月，少鹽向公司發出終止委任契約函，雙方未能達成共識，最終鬧上法院。訴訟過程中意外曝光她平均月收入僅約2萬元，甚至低於基本工資，讓法官當庭直言驚訝：「連基本工資都不到，公司看起來也不是很認真地幫她，人家有更好的發展不是很好嗎？」

少鹽成功入選國家級應援陣容，心境轉折令人感慨。（翻攝自IG）少鹽成功入選國家級應援陣容，心境轉折令人感慨。（翻攝自IG）

最終法院判決少鹽獲賠16萬8888元。如今她成功入選國家級應援陣容，從低薪爭議走到世界級舞台，心境轉折令人感慨。

