娛樂 最新消息

嫁楊祐寧6年遇生死課題！Melinda 體悟「愛人如己」：不再急著證明自己

Melinda學會以同理心看待不如意的洽談，避免自我內耗。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）Melinda學會以同理心看待不如意的洽談，避免自我內耗。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Melinda」王詠穎與楊祐寧結婚6年，去年面臨生命中不輕鬆的一年。除了陪伴丈夫挺過親人離世的哀慟，身為二寶媽的她又迎來第三個寶寶，加上經營的保養品牌也面臨人事變動，接連而來的挑戰如同一場密集的心靈課程，讓她對愛與情感有了更深體悟。

Melinda走過不容易的2025年，更珍惜身邊微小的事物。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）Melinda走過不容易的2025年，更珍惜身邊微小的事物。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

Melinda坦言，生命中突如其來的變故迫使她反思：「每個人都想掌握自己的生活，但生命中突如其來的一些事情，會讓人開始思考，到底該怎麼覺得自己已經把時間安排得很好？生命規劃沒有問題？那段時間真的很不容易，也迫使我重新思考『把每一天過好』究竟意味著什麼？」

公公楊進元從病重到離世僅短短四個月，Melinda看著長輩應對生命終章，以及告別式上眾多好友送行，讓她重新省思生命中真正重要的事。提及公公，她感性表示：「我在他身上真的體會到什麼是『愛人如己』，他在經營餐廳的時候總是很真誠地跟每一個人互動、分享自己的喜好，我覺得大家可以感受那份愛和力量的存在。」

Melinda走過不容易的2025年，更珍惜身邊微小的事物。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）Melinda走過不容易的2025年，更珍惜身邊微小的事物。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

面對課題，事物的優先順序也隨之洗牌。Melinda依舊熱愛工作，但焦慮減少了，不再急於證明什麼。她認為最重要的是對得起自己的心：「做出善良的決定其實是困難的，人都有自己的追求，很容易在這樣的追求中感到迷惘。在這樣的過程中，需要時時提醒自己應該如何待人處事，多年後回頭看才不會後悔。」

Melinda作為《美麗佳人》「POWER TALK 女力論壇」導師，她分享保養品牌的創立並非預設，而是在因緣際會之下認識了nomel品牌的共同創辦者，才衍生了這樣的想法。她認為：「就『Believe』這件事而言，似乎得透過許多不同的嘗試，才會慢慢確信自己的道路，而就算是在我現在正行走的路途之上，我也不會認為這就是永遠的道路，隨著年紀和生命的改變，都有可能衍生出不同的想法、進行不同的嘗試。」

Melinda招募員工屢遇插曲，一度感到挫敗，但最後選擇維持信念。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）Melinda招募員工屢遇插曲，一度感到挫敗，但最後選擇維持信念。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

創業路並非一帆風順。近期招募員工屢遇插曲，一度讓她感到挫敗，但她選擇維持信念：「但是我還是相信對的人總是會在對的時間出現，而最後也真的讓我們找到很理想的夥伴，在這樣的過程中，最重要的是要怎麼不去懷疑我們會得到最好的結果。」

Melinda招募員工屢遇插曲，一度感到挫敗，但最後選擇維持信念。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）Melinda招募員工屢遇插曲，一度感到挫敗，但最後選擇維持信念。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

Melinda學會以同理心看待不如意的洽談，避免自我內耗：「別人正在經歷的事情，有些是你看不見也不理解的，每個人都有自己的挑戰和軌道，我們是否能以愛與包容理解彼此，會決定我們面對這個世界的狀態。」

Melinda看兒子翻身悟出生命道理。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）Melinda看兒子翻身悟出生命道理。（《Marie Claire Taiwan美麗佳人》提供）

走過不容易的一年，Melinda更珍惜身邊微小的事物，例如三寶長出的第一顆乳牙：「明明都已生了兩個孩子，但好像在我很忙的時候又忘記了這種單純的快樂，現在又重新在他身上看見了這件事。」

看著嬰兒練習翻身的過程，Melinda感觸良多說：「他在學翻身的過程中不斷轉動著他的身體，但他不放棄。讓我想到生命本身就是會有很多的挑戰，沒有哪一天過後就永遠順利，但我們看待事情的角度會影響我們的心情，而當我們回頭看，才發現那些過程都是必然的。」

點圖放大body

