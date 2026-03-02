自由電子報
娛樂 亞洲

阿Mo癱瘓3年父首喊「撐不住」 代禱信延遲惹鼻酸

香港男團MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生重大工安意外，造成舞者阿Mo癱瘓。（翻攝自IG）香港男團MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生重大工安意外，造成舞者阿Mo癱瘓。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港男團MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生重大工安意外，演唱會上裝置的巨型螢幕突然掉落，重重砸在兩名演出者身上，其中一名男舞者「阿Mo」李啟言傷勢最為嚴重，導致全身癱瘓。事發至今已3年多，阿Mo的父親李盛林牧師自事發以來定期發出代禱信，向外界報告兒子近況。昨（1）日李盛林卻首次延遲發信，疑似受到心血管疾病影響，更悲嘆自己「撐不住了」。

阿Mo當年被重達600公斤的巨型螢幕壓中，送醫時仍有意識，初步診斷為腦出血、頸椎第四節爆裂性骨折，脊髓神經受損導致四肢癱瘓。歷經7至8小時大手術後，生命雖無大礙，卻從此癱瘓。

阿Mo（中）與牧師父李盛林合照。（翻攝自IG）阿Mo（中）與牧師父李盛林合照。（翻攝自IG）

李盛林在最新一封代禱信中，以「寫在代禱信第一次延遲的時刻」為題，坦言延遲的原因不在阿Mo，而是自己「撐不住了」。一直守在兒子身邊的他，給外界堅強、不輕易倒下的形象，但他也感嘆：「一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」

李盛林坦承，這兩週經醫生檢查後，自己可能因慢性心血管問題，必須接受進一步詳細檢查，包括兩個月追蹤觀察及安排心臟電腦斷層掃描，才能確定病情。這也是他第一次收到身體發出的健康警訊。

在這封遲來的代禱信中，李盛林展現了脆弱的一面，引用聖經形容自己此刻正站在一個「未知的門口」。他也吐露內心最恐懼的三件事：不確定自己的身體能否繼續支撐？不確定還能陪兒子走多長的路？不確定未來的日子將如何展開？

儘管健康亮起紅燈，李盛林仍不忘為阿Mo（圖）祈禱。（翻攝自IG）儘管健康亮起紅燈，李盛林仍不忘為阿Mo（圖）祈禱。（翻攝自IG）

儘管健康亮起紅燈，李盛林仍不忘為阿Mo祈禱，希望在自己疲憊、看不見前路時，神能成為兒子的保護與盼望。

阿Mo癱瘓至今3年多，仍無法調節體溫及自主排泄。除了面對漫長復健，他也寄望幹細胞、腦機介面等醫療技術的突破。去年12月31日，家人曾曬出他的近照，氣色看來不錯。如今父親健康亮紅燈，網友紛紛湧入留言替他打氣，希望他務必保重身體。

