自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》破6.7億卻爆宮鬥？革命搭檔傳分紅失和 導演回應了

電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙否認失和傳聞。（資料照，記者胡舜翔攝）電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙否認失和傳聞。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》自去年底上映以來人氣暴衝，全台狂掃6.7億刷新紀錄，沒想到在一片喝采聲中，卻多了一股「宮鬥味」。

業界近來傳出導演林孝謙與監製劉蔚然因「投資比例」與「分紅趴數」問題生變，還被形容是「只能共患難，不能共富貴」，15年革命情誼疑似翻船。

爭議焦點一：投資比例被動手腳？

外傳關鍵在於「投資趴數被調整」，導致分紅出現落差，成為導火線，甚至有說法指出，監製方對導演林孝謙找來的金主多所阻擋，雙方理念分歧，才讓關係降到冰點。

不過，林孝謙回覆本報澄清此事，直言：「如果有錢來找我，我幹嘛不拍？連蔚然我都不用找了。」語氣頗為直接。

他也補充，當初之所以討論股份分配，是希望能把股份分給兩家影城（威秀和秀泰），以確保上片順利，「這是策略考量，不是誰多誰少的問題。」

爭議焦點二：導演、監製真的「不聯絡」了？

另一個被放大的點，是外界盛傳林孝謙和劉蔚然已經「不說話」、「不聯絡」；林孝謙則否認：「我們沒有不聯絡，是她真的太忙。」

林孝謙形容劉蔚然個性低調、工作量驚人，「如果連我都找不到她，別人可能更找不到。」雖然很難面對面碰面，但仍持續透過訊息溝通。至於映後活動劉蔚然未現身，他也緩頰稱：「她是真的忙翻了。」

從早年低成本作品一路打拚到如今破6億票房，林孝謙與劉蔚然被視為「革命搭檔」；如今因票房大賣傳出裂痕，難免讓人聯想：「錢真的會讓人變嗎？」林孝謙則強調：「我是一個念舊、感恩的人，希望大家不要誤會。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中