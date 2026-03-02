《陽光女子合唱團》破6.7億卻爆宮鬥？革命搭檔傳分紅失和 導演回應了

電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙否認失和傳聞。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》自去年底上映以來人氣暴衝，全台狂掃6.7億刷新紀錄，沒想到在一片喝采聲中，卻多了一股「宮鬥味」。

業界近來傳出導演林孝謙與監製劉蔚然因「投資比例」與「分紅趴數」問題生變，還被形容是「只能共患難，不能共富貴」，15年革命情誼疑似翻船。

爭議焦點一：投資比例被動手腳？

外傳關鍵在於「投資趴數被調整」，導致分紅出現落差，成為導火線，甚至有說法指出，監製方對導演林孝謙找來的金主多所阻擋，雙方理念分歧，才讓關係降到冰點。

不過，林孝謙回覆本報澄清此事，直言：「如果有錢來找我，我幹嘛不拍？連蔚然我都不用找了。」語氣頗為直接。

他也補充，當初之所以討論股份分配，是希望能把股份分給兩家影城（威秀和秀泰），以確保上片順利，「這是策略考量，不是誰多誰少的問題。」

爭議焦點二：導演、監製真的「不聯絡」了？

另一個被放大的點，是外界盛傳林孝謙和劉蔚然已經「不說話」、「不聯絡」；林孝謙則否認：「我們沒有不聯絡，是她真的太忙。」

林孝謙形容劉蔚然個性低調、工作量驚人，「如果連我都找不到她，別人可能更找不到。」雖然很難面對面碰面，但仍持續透過訊息溝通。至於映後活動劉蔚然未現身，他也緩頰稱：「她是真的忙翻了。」

從早年低成本作品一路打拚到如今破6億票房，林孝謙與劉蔚然被視為「革命搭檔」；如今因票房大賣傳出裂痕，難免讓人聯想：「錢真的會讓人變嗎？」林孝謙則強調：「我是一個念舊、感恩的人，希望大家不要誤會。」

