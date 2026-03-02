永遠少了方大同！ 蘇打綠暫別前衝香體與她合體 青峰嘆「非常艱難」

蘇打綠、王菀之合體。（蘇打綠有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠受好友王菀之邀請，相隔十六年再度同台舉辦《王菀之 x 蘇打綠 LIVE IN HONG KONG》慈善演唱，溫暖呈現「二十年友情的一刻」，楊千嬅、容祖兒、張敬軒皆送上花籃祝賀，歌神張學友亦以「演出成功」致意，為這場共演增添光彩。

青峰、王菀之不時幽默互動。（蘇打綠有限公司提供）

雙方緣分始於2006年，當時王菀之在台北籌備首張國語專輯，與蘇打綠長時間窩在錄音室創作；因此去年底王菀之一句「要不要一起在台上玩音樂？」蘇打綠幾乎沒有猶豫便答應，團員笑說：「如果不是她把冬眠中的我們吵醒，我們可能已經開始休息了。」

青峰、王菀之追憶方大同。（蘇打綠有限公司提供）

另一份友情則回到2010年，王菀之、蘇打綠與方大同三組人共演拉闊演唱會，此次演出少了一位好友同台，曲目特別編排方大同組曲《好不容易》與《Nothing to Say》，用歌曲致意缺席的老友。青峰也坦言：「剛剛兩首歌要送給我們的朋友，非常艱難要控制好情緒。」

早前在練團室，雙方闊別多時終於見面，王菀之一見到蘇打綠成員便興奮地獻上大大擁抱，蘇打綠則貼心準備了王菀之念念不忘的鳳梨酥作為見面禮，排練過程中笑聲不斷，近年在喜劇領域大放異彩的王菀之，即便在認真練歌時也掩蓋不住與生俱來的幽默感。青峰忍不住大讚好老友：「Ivana現在渾身都是濃濃的港劇喜劇感，見到妳真的太開心了！」

蘇打綠、王菀之合體。（蘇打綠有限公司提供）

舞台設計別出心裁地打造出一間間「屋子」，承載著宛如家人般的友情，演出序幕由王菀之與阿龔的鋼琴組曲揭開，隨後曲風驟然一轉合體搖滾對唱新歌《吟遊》與《懸絲傀儡》，瞬間點燃現場氣氛。緊接著蘇打綠首度在港演出《白日夢繩索》、《原汁原味》與《Let’s Dream About Love》，並帶來《被雨傷透》、《再遇見》等經典曲目，熟悉旋律引發全場大合唱。

王菀之不僅改編演唱蘇打綠的《我好想你》，也特別選唱首張國語專輯中由青峰作詞、自己作曲的《學會》、《是愛》與《愛與奇異果》，並再度邀請蘇打綠再度上台合唱《迷湖》，在歌聲裡想念當年一起生活的時光。

演唱會進入尾聲，青峰原本感性地問菀之：「我們下次一起演出，是不是不用再等那麼久？」話鋒隨即一轉，笑著提議未來乾脆多找幾位好友合辦演唱會，「輕鬆一點，更適合我們現在的年紀。」最近以吃播聞名的阿福也被當場爆料，第一段唱完一下台還悠哉回休息室吃雞肉，讓全場笑聲不斷。

蘇打綠這次合體成了舞台暫歇前的難得相聚，接下來則由團綜《6人行不行》接棒，節目每週五、六中午十二點於friDay影音首播一集。

