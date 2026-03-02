自由電子報
娛樂 電影

父女情超催淚！《雙囍》票房破4700萬 余香凝田啟文破億來台謝票

余香凝、田啟文代表《雙囍》香港隊在香港宣傳。（翻攝自IG）余香凝、田啟文代表《雙囍》香港隊在香港宣傳。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《雙囍》週末票房展現逆勢成長的強勁韌性，上映第二週週末狂掃1300萬票房，全台累積已突破4700萬大關。

片中兩位香港演員余香凝、田啟文飾演的父女情深圈粉無數，兩人雖在香港，仍心繫台灣觀眾，頻頻在Threads上驚喜「海巡」與粉絲互動。他們更熱血許下「破億公約」，承諾票房達標後將親自來台謝票，近距離答謝支持。

余香凝、田啟文在《雙囍》飾演的父女情深圈粉無數，兩人承諾破億親自來台謝票。（水花影業提供）余香凝、田啟文在《雙囍》飾演的父女情深圈粉無數，兩人承諾破億親自來台謝票。（水花影業提供）

余香凝在香港宣傳電影時，希望觀眾們可以在Threads上分享心得，「因為我叫老爸開了帳號，他這幾天很沉迷，所以不管幾點都看到他在玩，所以你們發了，他會去留言。」

田啟文也說，自己會盡量海巡，他詢問觀眾：「我們香港隊做得好吧？有沒有人哭？」並表示，許多人都說這是一部「恐怖片」，沉重又壓抑，「但最重要的是大家開心，我們作為香港代表，我經常覺得拍戲有一個好處，就是人生裡面做不到的東西，就可以在電影裡面做，我很想有個女兒，好像Jennifer那麼漂亮，又是影后，所以我現在可以了，我現在有powerful說給別人聽，在Threads上說她是我女兒。」《雙囍》在台上映中。

點圖放大
點圖放大

