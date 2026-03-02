自由電子報
資深甜美女星陪女兒追BLACKPINK 洩入場後心情

「蜜雪薇琪」蜜雪、「大馬男神」江耀崙今天擔任紅心字會公益大使。（記者潘少棠攝）「蜜雪薇琪」蜜雪、「大馬男神」江耀崙今天擔任紅心字會公益大使。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「蜜雪薇琪」蜜雪、「大馬男神」江耀崙今天擔任紅心字會公益大使，談起過年期間有沒有變胖？蜜雪坦言「沒胖到」，因為過年期間去了一趟倫敦，每天都要走很多路，行程也很忙，回國量體重反而變瘦，而身兼餐廳老闆的江耀崙則是一直瘋狂的吃，他說為了不斷研發新菜色，光是試吃就胖了三公斤。

蜜雪表示接下來會有新的作品。（記者潘少棠攝）蜜雪表示接下來會有新的作品。（記者潘少棠攝）

蜜雪表示接下來會有新的作品，有很大的突破，透露閨密「ELVA」蕭亞軒一直都有參與她的新歌製作，也給很多建議，她都認真放在心上。蜜雪也計畫和江耀崙合作，不過還沒告訴他。

蜜雪曾是甜美女團成員。（記者潘少棠攝）蜜雪曾是甜美女團成員。（記者潘少棠攝）

曾是甜美女團成員，蜜雪的寶貝兒女對於媽媽的「藝人」身分似乎是「無感」，「但對於網路上被攻擊，他們會安慰我，會叫我不要在乎，算是我的2個網軍。」

她還透露女兒是BLACKPINK的粉絲，之前好不容易搶到門票，蜜雪立刻幫忙搶高鐵票與住宿。演唱會當天，陪著女兒一起踏入會場，感受那份年輕世代的追星狂熱。

問到ELVA的近況，蜜雪分享ELVA在準備演唱會和專輯，過年是否有包紅包給她的小孩？蜜雪則表示今年過年剛好沒見到面，往年都有包，而且ELVA出手很大方。

