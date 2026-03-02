自由電子報
娛樂 電影

《陽光女子合唱團》票房破7億！翁倩玉被隔空告白哽咽：別讓我哭啊

《陽光女子合唱團》到高雄舉行感恩見面會。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》到高雄舉行感恩見面會。（壹壹喜喜提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》今天（2日）在短短66天寫下7億台幣票房與250萬觀影人次紀錄，導演林孝謙與編劇呂安弦帶著女主角陳意涵以及安心亞、苗可麗、何曼希與羅晨恩上周末一起南下感恩回饋特別見面會，與影迷們互動，票房漲勢仍不停歇，4天連假總計票房為3700萬，助攻總票房金額突破7億，繼續堆高票房障礙。

《陽光女子合唱團》被高雄熱情的觀眾包圍。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》被高雄熱情的觀眾包圍。（壹壹喜喜提供）

高雄天氣艷陽高照，觀眾也熱情如火，能夠與喜歡的演員近距離接觸，許多觀眾都流下了激動的眼淚，讓演員也十分感動。陳意涵分享，上次來到高雄已經是17年前拍攝《痞子英雄》時，她在現場大喊：「看到你們非常開心！」引起全場歡呼；安心亞則錯估南台灣的太陽威力，穿著黑色長袖外套被熱翻，搞笑地說：「其實大家都很冷對吧？！應該還要來個暖暖包。」

《陽光女子合唱團》演員與導演、編劇一起鞠躬感謝影迷。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》演員與導演、編劇一起鞠躬感謝影迷。（壹壹喜喜提供）

導演林孝謙則立刻撥電話給「玉英奶奶」翁倩玉，讓她在日本感受一下台灣中南部觀眾的滿滿的愛，翁倩玉說：「感謝大家捧我們電影的場，透過這個電影跟大家說感謝，是我很大的感謝！」在現場有將近千人對著手機狂喊：「奶奶我愛你！」翁倩玉有點哽咽地說：「不要讓我哭啊！」大家都將熱情飄洋過海傳遞給玉英奶奶了。

《陽光女子合唱團》到台中舉行感恩見面會，苗可麗（左三）也加入。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》到台中舉行感恩見面會，苗可麗（左三）也加入。（壹壹喜喜提供）

結束高雄場後馬上移師台中，同時身為台中主場人的苗可麗也及時加入，這次苗可麗被粉絲告白說：「你是世界宇宙無敵超級大美女！」而得到了苗可麗的一個大擁抱。另外，苗可麗、安心亞與何曼希三人一起跳「我心狂野」，這是安心亞在電影中徵選合唱團時所編的舞，結果苗可麗在跳完之後搞笑當場模仿豬哥亮還說：「為什麼這麼性感的舞，豬大哥要出來呢？不錯，你們都有去看《陽光女子合唱團》，這樣你們今年都很旺！」還交代觀眾千萬不要傳給阿Ken。

