娛樂 最新消息

窗外又傳巨響！吳辰君定居杜拜3度報平安 防空系統攔下165枚導彈

〔記者李紹綾／台北報導〕中東戰火升溫，美以聯手反擊伊朗，連原本和平的杜拜也成了導彈目標。定居杜拜兩年的女星吳辰君，這幾天的心情十分緊繃。繼日前目睹火光、淚灑餐廳後，她今（2日）在臉書第三次報平安。

回想起上個月28日那「人生第一次的三聲巨響」，吳辰君坦言「說不害怕是不可能的」，當時她和兒子在餐廳，看著新聞裡的導彈消息與不遠處的火光，內心忐忑卻要在孩子面前裝沒事。

吳辰君向來禁止孩子看卡通，為了隔絕外面的爆炸聲，竟然破例大開電視：「只希望那些彩色的畫面，能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。」 沒想到這招「卡通防護牆」還真有用，孩子們懂事地在家閱讀、玩桌遊，暫時忘了門外的驚駭。

吳辰君。（翻攝自臉書）

吳辰君今三度發文，語氣雖然平穩不少，但揭露的數字卻讓人看傻眼。她感嘆：「這段日子，杜拜的防空系統像一把巨大的保護傘，在不安的時刻默默守護著整座城市。」

雖然警報聲不斷，但吳辰君也幫大家打強心針，表示生活物資充足、超市補貨及時，政府甚至還貼心補償滯留遊客食宿。她透露：「目前在杜拜，想和大家報個平安。這兩天孩子們開始在家上網課，預計會持續到週三。」

原本以為心情已平復，但就在發文當下，窗外竟然又傳來巨響。吳辰君無奈感嘆：「這段時間成功攔截了165枚導彈和541架無人機，但是就在現在又有幾聲巨響，唉希望戰爭早日平息。」

經歷過導彈攔截的巨響後，吳辰君深刻體悟到冰箱補滿、家人團聚的平凡生活有多珍貴。她誠心祈禱：「真心希望機場能早日恢復正常運作，也誠心祈禱戰爭能快點結束。願每個人都能回到那份平凡、安穩的日常。願世界和平，傷害降到最低。」

