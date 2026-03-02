自由電子報
男打手槍遭下降頭！體內「精蟲全變蛆」竄出噁爆

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國經典恐怖IP系列最新力作《邪降：覺醒》（Panor2）將於3月20日登台，這次不僅劇情更加殘暴，拍攝規格亦全面升級，劇組秉持該系列對「真實感」的極致要求，堅持使用真實動物演出而非仰賴CG特效。現場不僅出動上百條活鰻魚與演員共處一室，更將大量蠕動的蚯蚓和蛆蟲直接灑在演員身上，驚悚程度令人頭皮發麻。

《邪降：覺醒》真實動物上陣，泰國女星丘普朗被火爆大壁虎狠咬一口。。（威視電影提供）《邪降：覺醒》真實動物上陣，泰國女星丘普朗被火爆大壁虎狠咬一口。。（威視電影提供）

《邪降：覺醒》講述出生自帶詛咒的「潘娜」，原想在大學重啟新生，卻慘遭6名學長姐的霸凌與降術迫害，進而激發體內埋藏的強大邪力，變身冷血獵人展開血腥殺戮。飾演潘娜的泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）此次再度回歸邪降宇宙，拚命程度更勝以往，一場與數十隻大壁虎（又稱大守宮）近距離對戲的戲碼中，一隻大壁虎在飼養員鬆口的瞬間情緒失控，轉頭狠咬丘普朗，當場留下清晰齒痕與血跡。

泰國人氣女星丘普朗在與數十隻大壁虎對戲遭狠咬。（威視電影提供）泰國人氣女星丘普朗在與數十隻大壁虎對戲遭狠咬。（威視電影提供）

這些人工飼養大壁虎雖然外表呆萌，實際上生性火爆且攻擊性強。有趣的是，丘普朗當下不但沒被嚇到，反而興奮大喊：「我竟然被壁虎咬了！」冷靜又大膽的反應令劇組看傻眼。不過保險起見，下戲後她連忙前往醫院施打破傷風疫苗，仍不忘向粉絲報平安並強調：「那隻壁虎現在過得很好，請大家放心。」

《邪降：覺醒》演員親上陣，大量蚯蚓、蛆蟲灑全身。（威視電影提供）《邪降：覺醒》演員親上陣，大量蚯蚓、蛆蟲灑全身。（威視電影提供）

《邪降：覺醒》男大生意淫學妹打手槍，遭下降頭毒咒，億萬精蟲變蛆蟲。（威視電影提供）《邪降：覺醒》男大生意淫學妹打手槍，遭下降頭毒咒，億萬精蟲變蛆蟲。（威視電影提供）

除了暴躁大壁虎，此次演員還得挑戰與上百條活鰻魚、數以千計的蚯蚓和蛆蟲共演。其中最令人作嘔的莫過於一名對潘娜心懷不軌的男大生，因意淫學妹打手槍而招致恐怖降頭咒，體內億萬精蟲竟幻化成蛆蟲，從全身皮膚不斷破體竄出，畫面駭人至極。飾演該角色的泰國男星Mark透露，拍攝時親自上陣被大量蠕動幼蟲灑滿全身，收工後光是清理殘留在頭髮和皮膚上的蟲體，就耗費大把時間。劇組也強調，所有參與演出的動物皆受到妥善照顧與專業控管，請觀眾安心觀賞。

