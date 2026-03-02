挪威慶生夢碎！常勇生日行程遇戰火喊卡 砸重金「買平安」

網紅常勇與朋友們本來要到挪威慶祝生日。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中東局勢持續緊張，美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，伊朗隨即以導彈反擊，戰火迅速擴散，多座城市受到波及，就連熱門轉機城市杜拜也受到影響。隨著戰事升溫，航班取消與延誤情況頻傳，全球航空交通一度陷入混亂，不少旅客行程被迫打亂。

馬來西亞知名網紅常勇原本與妻子舒森，以及台灣好友林進、佩諭一同計畫前往挪威，為常勇慶祝30歲生日。不料行程途中突逢杜拜因戰事影響出現航班大亂，原定轉機安排被迫取消，一行人只好臨時更動行程。

常勇於1日在社群平台分享，由於杜拜傳出遇襲消息，加上轉機安全存在疑慮，經過考量後決定放棄原訂路線，選擇退票並重新購買機票。他坦言雖然計畫被打亂令人遺憾，但安全仍是首要考量。

同行的林進也在限時動態透露，一行人決定避開杜拜轉機，「各自花錢買平安」，並公開改簽機票的費用明細。由於航班緊張，常勇與舒森返馬航班選擇商務艙，單張票價高達約9萬台幣左右。

至於林進與佩諭則各自安排不同路線返程，其中林進改訂返回台灣的機票，費用約新台幣7萬8000元；佩諭則改飛韓國，機票價格約新台幣6萬元。突如其來的變數讓整趟生日旅行被迫喊停，也讓眾人體會到戰事對民間生活的直接衝擊。

