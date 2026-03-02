自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳詩媛倒數卸貨！王齊麟笑虧兒子「很會投胎」 甜曝當爸心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕羽球雙打奧運金牌選手王齊麟，去年與啦啦隊女神「十元」陳詩媛登記結婚，同年10月公開懷孕喜訊。回顧戀愛路，王齊麟感念太太陪他歷經高低潮：「她願意在最接近我的地方，支持我的夢想！」

王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

兩人受邀擔任《嬰兒與母親》3月號封面人物。擁有36公分身高差的他們，初次見面印象竟是「哇！這人很高」與「這人好矮喔」。拍攝封面現場，王齊麟冷不防拋出諧音梗，自稱是「I詩媛的人」，陳詩媛則面不改色吐槽：「很難接欸。」

王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

談及相識，王齊麟招認「我在IG搭訕她」。當時他滑到陳詩媛在樂天桃猿啦啦隊的影片，便「頂著藍勾勾的壓力，鼓起勇氣用我的IG帳號搭訕她」。陳詩媛回憶當時正參加同學婚禮，看到王齊麟打招呼，還疑惑的問同學：「這人是誰？怎麼這麼多人追蹤？」一度把他當成怪粉絲。直到她在業配影片中吃炸雞，王齊麟留言提醒：「核心要出力。」兩人才聊開。初次見面前，陳詩媛因雷射手術素顏躲在後座，還拿物品遮臉。王齊麟一句：「你素顏也很可愛，要有自信。」讓她卸下心防。

兩人每日視訊，感覺「明明沒有很熟，卻像是認識很久」。王齊麟隨後在中國比賽期間透過FaceTime告白：「告白是一個衝動，主要想跟她有更進一步的發展。」隨後陳詩媛獨自飛往海外陪賽、慶生，給了王齊麟踏實感：「出國是很需要有人支撐住，靠手機聊天沒有見面來得有溫度。」

王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

陳詩媛認定王齊麟的瞬間，並非他獲勝時，而是他展現脆弱的時刻。王齊麟坦言輸球時「會自閉半天，不想講話」，曾因此在新加坡賽後與陳詩媛發生爭執。後來他練習分享心情，陳詩媛感動表示：「他肯嘗試用另一種方式，讓我走進他的內心。」並鼓勵他：「不只想看到你厲害的一面，更想在你脆弱時陪伴」。2024年全英公開賽確定取得奧運資格後，王齊麟更激動擁抱她說：「感謝你有來。」

蟬聯兩屆奧運金牌的王齊麟，自認並非天才，而是靠努力前行。他直言仍有許多未竟之志，如「金滿貫」成就（亞運、世錦賽、亞錦賽冠軍）及世界第一。他想以此激勵後輩：「拚到底要拿出什麼態度！不一定得了第一就不敢繼續打下去，不拚怎會知道自己極限在哪？」

王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

有強烈潔癖的王齊麟，家裡被陳詩媛形容為「樣品屋」。面對即將到來的孩子，他坦言：「會糾結。如果小孩敢畫我的沙發，我會生氣！」問及對寶寶的真心話，王齊麟幽默交代：「不要在車上吃東西，會有蟑螂。」並直白表示：「以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你。」更不忘提醒孩子：「雖然我常常不在，但我是為了賺奶粉錢，不能叫我『叔叔』！」這回答讓陳詩媛瞬間笑翻，她想對寶寶說：「希望你可以多多包容自己的爸爸。」

金牛座的陳詩媛與摩羯座的王齊麟，日常相處愛打鬧，卻也深層接應彼此。每當王齊麟陷入情緒，陳詩媛會給予安靜的「魔法抱抱」，讓他感性表示：「我的心就會慢慢靜下來。」問到抱多久？他霸氣回應：「抱到我想放開為止。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中