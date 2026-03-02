陳詩媛倒數卸貨！王齊麟笑虧兒子「很會投胎」 甜曝當爸心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕羽球雙打奧運金牌選手王齊麟，去年與啦啦隊女神「十元」陳詩媛登記結婚，同年10月公開懷孕喜訊。回顧戀愛路，王齊麟感念太太陪他歷經高低潮：「她願意在最接近我的地方，支持我的夢想！」

王齊麟、陳詩媛合體拍封面。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

兩人受邀擔任《嬰兒與母親》3月號封面人物。擁有36公分身高差的他們，初次見面印象竟是「哇！這人很高」與「這人好矮喔」。拍攝封面現場，王齊麟冷不防拋出諧音梗，自稱是「I詩媛的人」，陳詩媛則面不改色吐槽：「很難接欸。」

談及相識，王齊麟招認「我在IG搭訕她」。當時他滑到陳詩媛在樂天桃猿啦啦隊的影片，便「頂著藍勾勾的壓力，鼓起勇氣用我的IG帳號搭訕她」。陳詩媛回憶當時正參加同學婚禮，看到王齊麟打招呼，還疑惑的問同學：「這人是誰？怎麼這麼多人追蹤？」一度把他當成怪粉絲。直到她在業配影片中吃炸雞，王齊麟留言提醒：「核心要出力。」兩人才聊開。初次見面前，陳詩媛因雷射手術素顏躲在後座，還拿物品遮臉。王齊麟一句：「你素顏也很可愛，要有自信。」讓她卸下心防。

兩人每日視訊，感覺「明明沒有很熟，卻像是認識很久」。王齊麟隨後在中國比賽期間透過FaceTime告白：「告白是一個衝動，主要想跟她有更進一步的發展。」隨後陳詩媛獨自飛往海外陪賽、慶生，給了王齊麟踏實感：「出國是很需要有人支撐住，靠手機聊天沒有見面來得有溫度。」

陳詩媛認定王齊麟的瞬間，並非他獲勝時，而是他展現脆弱的時刻。王齊麟坦言輸球時「會自閉半天，不想講話」，曾因此在新加坡賽後與陳詩媛發生爭執。後來他練習分享心情，陳詩媛感動表示：「他肯嘗試用另一種方式，讓我走進他的內心。」並鼓勵他：「不只想看到你厲害的一面，更想在你脆弱時陪伴」。2024年全英公開賽確定取得奧運資格後，王齊麟更激動擁抱她說：「感謝你有來。」

蟬聯兩屆奧運金牌的王齊麟，自認並非天才，而是靠努力前行。他直言仍有許多未竟之志，如「金滿貫」成就（亞運、世錦賽、亞錦賽冠軍）及世界第一。他想以此激勵後輩：「拚到底要拿出什麼態度！不一定得了第一就不敢繼續打下去，不拚怎會知道自己極限在哪？」

有強烈潔癖的王齊麟，家裡被陳詩媛形容為「樣品屋」。面對即將到來的孩子，他坦言：「會糾結。如果小孩敢畫我的沙發，我會生氣！」問及對寶寶的真心話，王齊麟幽默交代：「不要在車上吃東西，會有蟑螂。」並直白表示：「以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你。」更不忘提醒孩子：「雖然我常常不在，但我是為了賺奶粉錢，不能叫我『叔叔』！」這回答讓陳詩媛瞬間笑翻，她想對寶寶說：「希望你可以多多包容自己的爸爸。」

金牛座的陳詩媛與摩羯座的王齊麟，日常相處愛打鬧，卻也深層接應彼此。每當王齊麟陷入情緒，陳詩媛會給予安靜的「魔法抱抱」，讓他感性表示：「我的心就會慢慢靜下來。」問到抱多久？他霸氣回應：「抱到我想放開為止。」

