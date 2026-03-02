寶島叫賣哥離婚2年 努力再讓自己站起來

寶島叫賣哥以做夜市起家。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「寶島叫賣哥」葉昇峻以做夜市起家，2023年底驚傳離婚，今（2）日中午無預警在臉書發文表示：「我現在一個人過的很好，也會很努力再讓自己站起來。」

葉昇峻在發文透露這2天直播掙錢時，一直有人說看到他的新聞，昨晚好奇網路查了一下，原來又是上一段婚姻，葉昇峻坦言這幾年來雖然過的不是很好，但也還不至於三餐不濟，也慢慢習慣了一個人生活。

自從離婚公開後，葉昇峻透露一直被自稱前妻閨蜜、好友、親戚的人抹黑攻擊，說他好吃懶做、吃軟飯，對前妻很刻薄，各種莫須有的罪名，在外面流傳攻擊著，直到現在都還沒有停止過！

另外，葉昇峻也提及說他對前妻很刻薄的人，不久前雙方見過一次面，而且還是對方自己跟他說，「妳是我前妻的好友，當下我就覺得很納悶，我跟前妻在一起直到現在10幾年，怎麼都沒有看過，甚至是聽我前妻說過妳這個好友，但妳在外面說的，好像妳住在我家床底下一樣。」

葉昇峻堅信一段感情的結束，不會只是單方面的問題，「距離、認知、溝通是我們分開的主因，更何況都已經分開好幾年，我們當事人都選擇好聚好散，各自安好了。」最後他替自己加油鼓勵，「我現在一個人過的很好，也會很努力再讓自己站起來。」

