娛樂 最新消息

「國光女神」證實分手！痛揭前任「多重背叛」身心崩潰就醫

蘇心甯深夜發聲認分手，正尋求專業醫療協助修復身心。（翻攝自IG）蘇心甯深夜發聲認分手，正尋求專業醫療協助修復身心。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕從《國光幫幫忙》發跡的蘇心甯（Lala）傳出戀情告吹，男方Tommy先前無預警在社群平台發布「懺悔文」，坦承在交往期間與其他女性有不當聊天與互動，並自責辜負了蘇心甯的愛與信任。

面對前男友的自首，蘇心甯今（2日）稍早發出正式聲明，強硬證實兩人7個月的感情已劃下句點。蘇心甯心碎表示，自己在這段關係中付出了最深沉的信任，甚至在經歷喪父之痛時，曾以為對方是重新點燃愛情希望的曙光，沒想到換來的卻是嚴重的精神壓迫與多重背叛，這讓她的道德底線遭到徹底踐踏。

蘇心甯坦言，這次的打擊讓她的身心狀態瀕臨崩潰，目前已尋求專業醫療協助進行健康管理。身為單親母親的她，儘管生命陷入低潮，仍展現堅毅的一面，強調會為了孩子與工作責任重新站起來。

Tommy 公開認了與異性不當互動，蘇心甯崩潰發聲。（翻攝自IG）Tommy 公開認了與異性不當互動，蘇心甯崩潰發聲。（翻攝自IG）

Tommy上月27日曬出多張與蘇心甯的甜蜜合照，原以為這是一篇閃瞎眾人的放閃文，沒想到話鋒一轉，Tommy 竟當眾「自首」，坦承自己在交往期間與其他女性有過不當的對話與互動，更自責明知女方的過去卻仍給予重創，直言自己「不成熟且極度不尊重」，隨後致歉表示會深刻反省並承擔責任。

這番深情包裝下的懺悔，隨即引發蘇心甯親友團的集體怒火。好友成語蕎率先開嗆質疑：「有確定只有聊天嗎？」親妹妹蘇珮綺更是忍無可忍，在留言區痛批男方避重就輕，怒轟他是「超級無敵骯髒的大爛人」。同為國光女神的許薇安也加入戰局，砲轟男方既然無法放下曖昧與互動，一開始就根本不該打擾善良女生的生活。

點圖放大
點圖放大

