凱薩琳奧哈拉離世後封后！全場起立鼓掌 塞斯羅根含淚代領

凱薩琳奧哈拉上月逝世，今在美國演員工會獎上以《片廠風雲》奪下「喜劇類影集最佳女演員」。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故喜劇女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）於美國時間1月30日因病離世，享壽71歲；今（1）在2026年演員工會獎上，她以Apple TV+影集《片廠風雲》奪下「喜劇類影集最佳女演員」，成為本屆最令人心碎、也最溫柔的一刻。

凱薩琳奧哈拉曾演出《小鬼當家》系列，近年也以影集《富家窮路》性格浮誇、口音奇特的「莫伊拉」，橫掃艾美獎、金球獎及美國演員工會等各大獎項；這次在《片廠風雲》拿下最佳女主角，她的名字被宣布時，全場起立鼓掌，許多人紅了眼眶。

請繼續往下閱讀...

凱薩琳奧哈拉上月因病離世。（達志影像）

與她合作該劇、同時也是創作者的塞斯羅根（Seth Rogen）上台代領，他一開口就直言：「奧哈拉若在場，一定會為能從演員同行手中接下這座獎感到驕傲，直呼「她一直都敬重演員，也真的是大家的粉絲。」

接著，塞斯羅根分享幾乎每次輪到奧哈拉拍戲前一晚，她都會寄信給他和共同創作者Evan Goldberg，信件開頭總是客氣又禮貌：「希望你們能考慮以下建議。」然後附上一整段她親自重寫的劇本。

羅根笑中帶淚說，「不只讓她的角色更精彩，連整場戲、整部劇都升級。」更總結：「她（奧哈拉）證明了，你可以是天才，同時也是善良的人，這兩件事從來不衝突。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法