自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

凱薩琳奧哈拉離世後封后！全場起立鼓掌 塞斯羅根含淚代領

凱薩琳奧哈拉上月逝世，今在美國演員工會獎上以《片廠風雲》奪下「喜劇類影集最佳女演員」。（達志影像）凱薩琳奧哈拉上月逝世，今在美國演員工會獎上以《片廠風雲》奪下「喜劇類影集最佳女演員」。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故喜劇女星凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）於美國時間1月30日因病離世，享壽71歲；今（1）在2026年演員工會獎上，她以Apple TV+影集《片廠風雲》奪下「喜劇類影集最佳女演員」，成為本屆最令人心碎、也最溫柔的一刻。

凱薩琳奧哈拉曾演出《小鬼當家》系列，近年也以影集《富家窮路》性格浮誇、口音奇特的「莫伊拉」，橫掃艾美獎、金球獎及美國演員工會等各大獎項；這次在《片廠風雲》拿下最佳女主角，她的名字被宣布時，全場起立鼓掌，許多人紅了眼眶。

凱薩琳奧哈拉上月因病離世。（達志影像）凱薩琳奧哈拉上月因病離世。（達志影像）

與她合作該劇、同時也是創作者的塞斯羅根（Seth Rogen）上台代領，他一開口就直言：「奧哈拉若在場，一定會為能從演員同行手中接下這座獎感到驕傲，直呼「她一直都敬重演員，也真的是大家的粉絲。」

接著，塞斯羅根分享幾乎每次輪到奧哈拉拍戲前一晚，她都會寄信給他和共同創作者Evan Goldberg，信件開頭總是客氣又禮貌：「希望你們能考慮以下建議。」然後附上一整段她親自重寫的劇本。

羅根笑中帶淚說，「不只讓她的角色更精彩，連整場戲、整部劇都升級。」更總結：「她（奧哈拉）證明了，你可以是天才，同時也是善良的人，這兩件事從來不衝突。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中