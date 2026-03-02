自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》刪剪片段公開！ 苗可麗、鄭志偉互動超有戲

《陽光女子合唱團》IG官方帳號釋出刪減片段。（翻攝IG）《陽光女子合唱團》IG官方帳號釋出刪減片段。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國片《陽光女子合唱團》上映後持續創下亮眼成績，票房即將突破7億元大關，不僅穩坐近期國片冠軍，也持續改寫台灣影史紀錄。隨著電影熱度延燒，官方昨（1）日於社群平台釋出一段刪剪片段彩蛋，曝光戲外未公開的趣味橋段，其中由苗可麗飾演的「方科長」與鄭志偉飾演的「典獄長」互動自然逗趣，成為影迷討論焦點。

該段刪剪畫面揭露劇中重要情節發想過程。片中苗可麗為了讓由陳意涵飾演的角色能在合唱團音樂會中與送養的女兒重逢，主動向鄭志偉提出建議，希望聯繫育幼院將名為「芸熙」的小朋友帶到現場，藉此創造話題，同時也能提升典獄長形象。鄭志偉思考後最終點頭同意，讓計畫順利推進。

隨著音樂會當天到來，劇情一度出現轉折。由陳意涵、翁倩玉與安心亞等人組成的合唱團，在演出前遭一名貴婦指控偷竊戒指，甚至被要求面壁接受搜身檢查，氣氛一度緊張。所幸苗可麗與鄭志偉及時出面處理，危機化解，演出得以順利登場。

《陽光女子合唱團》IG官方帳號釋出刪減片段。（翻攝IG）《陽光女子合唱團》IG官方帳號釋出刪減片段。（翻攝IG）

彩蛋片段則呈現另一段輕鬆橋段。音樂會圓滿落幕後，苗可麗與鄭志偉滿心期待準備接受媒體訪問，鄭志偉突然問苗可麗「正不正」，讓她一度誤會是在稱讚自己，害羞回問「你說我正不正？」鄭志偉隨即笑著澄清「我說領帶啦！」兩人自然互動流露默契，也讓畫面增添幾分趣味。

隨著票房持續攀升，《陽光女子合唱團》的相關話題不斷延燒，官方陸續釋出的幕後與刪剪內容，也讓影迷得以從不同角度重新感受電影魅力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中