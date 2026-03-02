（直擊）Dragon Pony馬年來台求好運 崇拜師兄圭賢站大巨蛋

〔記者廖俐惠／台中報導〕韓國Antenna娛樂旗下的搖滾樂團「Dragon Pony」連續兩年受邀參加台中浮現祭，昨天（1日）接受訪問時，由於他們到海外演出都會帶辛拉麵，記者推薦花雕雞麵、牛肉麵的台式泡麵給4人，沒想到他們當晚就發出認證照，而高康熏也透露品嘗了香菜多力多滋，藉機品嘗台灣味。

Dragon Pony在2024年3月正式出道，由主唱安太奎、吉他手權世赫、貝斯手片盛鉉、鼓手高康熏組成，高康熏自我介紹時就用中文稱是「最強鼓手」，而主唱安太奎一上台就驚訝於來了許多樂迷，「比想像中來了更多人，我當下非常感動，我們雖然不能常常看到台灣粉絲，這次看到這麼多人真的很感謝。」由於是一下台就受訪，貝斯手片盛鉉坦言直到現在仍相當激動興奮。

Dragon Pony二度現身台中浮現祭演出，活力滿滿。（浮現祭提供）

今年是馬年，吉他手權世赫、貝斯手片盛鉉、鼓手高康熏都屬馬，片盛鉉感覺金年會特別幸運，高康熏則分享家中有3個馬的銅像，似乎是爸媽、爺奶送的，決定在今年本命年再次拿出來。記者推薦要不要再買一個「龍」的銅像，剛好湊成「Dragon Pony」，高康熏也用中文回應「好」！

被問到3位屬馬的成員，今年會希望求財運、事業、健康哪一項呢？除了權世赫之外，其他人全都選擇健康，安太奎稱如果沒有健康，什麼也都做不到了，而權世赫解釋：「因為我朋友都選擇健康，那我就選事業，把不足的補起來。」

他們去年參加浮現祭時有與台灣樂團TRASH合作，之後也有獻唱TRASH的夯曲《重感情的廢物》，片盛鉉表示，其實至今他們都與TRASH常常聯繫，真的是非常好的兄弟關係。眾人分享，如果剛好有要唱中文歌，雙方會用語音訊息、視訊通話溝通，片盛鉉也加碼透露，親哥哥最好的朋友就是台灣人，想要請教中文並非難事。

Dragon Pony貝斯手片盛鉉（左起）、吉他手權世赫、主唱安太奎、鼓手高康熏盼能來台舉行專場。（浮現祭提供）

片盛鉉在3月12日生日，他的願望是想在台灣舉行專場演唱會，希望獲得台灣粉絲的LOVE。被問到有沒有跟社長柳喜烈爭取一下？片盛鉉強調其實都有跟公司的人說，現在也很積極的在推進中，他也提到師兄SUPER JUNIOR的圭賢上了大巨蛋演出，讓他驚呼：「真的是非常厲害！」

最後，記者請他們選擇團體中的「門面擔當」，安康熏選了自己，片盛鉉、權世赫選了安康熏，權世赫笑說：「他就坐我旁邊，看起來很想要被選。」片盛鉉解釋：「我覺得他是被臉蛋耽誤的鼓手！」安太奎則選擇片盛鉉：「雖然各有各的取向，不過他是大眾都會喜歡的臉。」

安太奎強調，很努力正在準備3月10日推出的新專輯，雖然很可惜沒辦法常常來台灣，「不過一直都有很多人支持我們，我們永遠不會忘記，請期待我們的新專輯，非常感謝，我愛大家。」片盛鉉則是拉著翻譯的手，希望在最後的最後能為來訪的媒體表達感謝之外，並表示「在我們入境之後，真的受到觀眾的喜愛，再次透過媒體表達對大家的感謝。」

