孫燕姿來了！宣布大巨蛋開唱 時間曝光只有2場

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語天后」孫燕姿上週推出全新單曲《飛瀑而下》，做為啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會的完美起點，官方在今天正式宣佈，孫燕姿相隔12年再度於台北開唱，更將首攻大巨蛋。

孫燕姿唱進大巨蛋。（Make Music提供）

「國泰世華銀行 孫燕姿 《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北」將於5月15、17日開唱，這也是她出道以來首度在大巨蛋開唱，孫燕姿表示：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到臺北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」

孫燕姿與導演及製作團隊緊鑼密鼓籌備，反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。

為迎接孫燕姿攻頂台北大巨蛋，預計從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標都能遇見天后美麗的身影。

門票3月20日中午12點KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員則有開放搶先預購，以及CUBE追光同行套票專區，詳細資訊可關注「環球音樂」、「Live Nation Taiwan 理想國」社群和官方平台公告。

