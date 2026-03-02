八點檔女神「被親歪了」 學弟唇抖「瞄準失敗」...超糗畫面流出

蘇晏霈（左）、羅子惟拍攝《豆腐媽媽》吻戲。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈、羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》組「學姐學弟CP」，劇中兩人歷經職場磨合與多次情感糾葛後，終於迎來粉紅泡泡，在公園的一吻定情，浪漫指數破表。

蘇晏霈（左）、羅子惟在《豆腐媽媽》於公園擁抱。（民視提供）

戲裡是幹練學姐，戲外的蘇晏霈也展現出專業前輩的暖心。為了這場關鍵吻戲，她擔心羅子惟會因為太過拘謹而放不開，開拍前就不斷與他溝通，甚至細心教導 「如何親得才好看」。

蘇晏霈（左）、羅子惟拍攝《豆腐媽媽》吻戲。（民視提供）

沒想到正式開拍時，看似鎮定的羅子惟還是敗給了緊張。第一下主動親上去時，竟然上演 「瞄準失敗」 的尷尬戲碼。蘇晏霈事後笑著爆料：「他第一下直接親到我的嘴角，我還感覺到他偷偷挪了一下位子，結果被緊盯螢幕的導演當場抓包大喊『再來一次』，我那時候才發現，天啊，他緊張到嘴唇都在發抖。」

蘇晏霈（左）、羅子惟在《豆腐媽媽》於公園甜蜜對視。（民視提供）

羅子惟劇中飾演一直默默守候、單戀學姐的深情學弟「王有勝」。他坦言這場吻戲是兩人確定關係的關鍵轉折，對他來說簡直是「壓力山大」。回憶起這段插曲，羅子惟羞澀表示：「原本想帥氣地一親芳澤，結果一下子沒對準，真的覺得超糗的！」

蘇晏霈（左）、羅子惟在《豆腐媽媽》於公園擁抱。（民視提供）

蘇晏霈（左）、羅子惟拍攝《豆腐媽媽》吻戲。（民視提供）

蘇晏霈（左）、羅子惟在《豆腐媽媽》於公園擁抱。（民視提供）

除了緊張，羅子惟也提到這場戲的情緒轉折極大，上一秒兩人還在激烈爭執、情緒低落，下一秒就要切換模式熱戀。好在有專業的蘇晏霈帶領，才讓他迅速進入狀態。雖然拍攝過程出現「親歪」的小插曲，但最終呈現出的畫面非常動人，讓他直呼：「是滿開心的一天！」

