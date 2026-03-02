自由電子報
娛樂 音樂

大S片場最貼心像天使！《流星花園》主角爆她絕對不敢做一動作

〔記者陳慧玲／台北報導〕2月2日是「大S」徐熙媛逝世一週年紀念日，至今還是有很多粉絲懷念她，曾經一起拍攝偶像劇《流星花園》的「F4」主角之一吳建豪，最新受訪影片上線，回憶以前拍戲時，在片場對他最好最貼心的就是大S，吳建豪和主持人都形容大S像天使一樣。

吳建豪（右二）難忘大S（中）拍攝《流星花園》期間非常貼心。（資料照）吳建豪（右二）難忘大S（中）拍攝《流星花園》期間非常貼心。（資料照）

相隔3年，吳建豪推出新專輯《Dance Until We Die》，上了很多通告暢談音樂，另外他上《Amazing Talker》頻道受訪，被問到以前拍攝《流星花園》的回憶，他說大S對他最好，「在片場對我最貼心，她真的很照顧我，總是一直確認我沒事，她在片場裡是最棒的！」

吳建豪分享大S過去可愛舉動。（翻攝自YouTube）吳建豪分享大S過去可愛舉動。（翻攝自YouTube）

回想和大S一起拍戲情景，吳建豪說：「我記得我們總是笑個不停，為了一些傻傻的事。」另外主持人請他分享當時一些趣事，吳建豪說年輕時總是喜歡耍些叛逆，有時血氣方剛就會比中指，但大S完全不敢做這動作，吳建豪說叫她試試看，大S回答：「我做不到。」然後會故意伸出食指，還彎曲，笑說自己真的做不到，就是堅持不要比中指，聽到吳建豪分享的小故事，主持人都說大S好可愛。

