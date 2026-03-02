自由電子報
娛樂 最新消息

2026選戰熱身！陳園淳入主《大選鏡來講》 被敲碗「達標再跳舞」

鏡新聞主播陳園淳將接下《大選鏡來講》節目主持工作。（鏡電視提供）鏡新聞主播陳園淳將接下《大選鏡來講》節目主持工作。（鏡電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026關鍵選戰進入倒數，鏡電視宣布節目版圖再升級，自3月9日起，每週一至週五下午2點，將推出全新政論訪談節目《大選鏡來講》，並由人氣主播陳園淳擔任主持人。節目主打一對一深度對談，在競爭激烈的下午時段，帶領觀眾深入拆解政治語彙與權力賽局。

隨著新節目上線，鏡電視正式宣告「鏡來講宇宙」全面成形。從中午由潘照文主持的《中午鏡來講》開始，接力下午陳園淳的《大選鏡來講》，再連動晚間吳安琪主持的《下班鏡來講》、《有話鏡來講》，以及夜間王顯瑜的《宵夜鏡來講》，完成電視與數位平台雙軌並進的全天候時事套餐。

對於接下下午戰區的重任，陳園淳坦言壓力不小。她表示，過去主持《中午鏡來講》時有前輩打下的良好基礎，但《大選鏡來講》是從零開始的全新挑戰，面對同時段各台競爭激烈，心情難免緊張。但她強調，在公司支持下，團隊目標一致，就是要將節目做到最好。

值得關注的是，陳園淳過去在《中午鏡來講》曾因直播觀看人數達標而大秀舞技，反差表現深受觀眾好評。對於新節目是否會再祭出「驚喜」回饋觀眾？陳園淳笑稱，希望能讓觀眾看到團隊的誠意，若收視成績達標，屆時一定會有驚喜。

點圖放大body

