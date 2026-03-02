自由電子報
娛樂 最新消息

FTIsland李洪基狂甩14公斤！坦言體態連自己都陌生

FTIsland主唱李洪基近期減重14公斤。（翻攝IG）FTIsland主唱李洪基近期減重14公斤。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣樂團FTIsland主唱李洪基近日為了投入音樂劇演出積極管理身材，親自透露已成功減重14公斤，近況曝光後立刻引發粉絲熱烈討論。不少人驚呼他瘦身後的外型彷彿回到出道初期，帥氣程度再升級，但也有人擔心短時間內瘦太多恐對健康造成影響。

據了解，李洪基近期為音樂劇《Sugar》角色做足準備，不僅投入排練，也嚴格控制飲食與體重。他在與粉絲互動時坦言，這段時間總共減掉14公斤，並笑說減肥過程中才發現過去攝取了不少多餘的食物，「原來我也有這麼瘦的時候」，甚至形容現在的身形讓自己都覺得有些陌生。

FTIsland主唱李洪基近期減重14公斤。（翻攝IG）FTIsland主唱李洪基近期減重14公斤。（翻攝IG）

從公開的近照可見，李洪基臉部線條明顯變得更加立體，整體氣質顯得清爽俐落，不少粉絲直呼彷彿回到偶像全盛時期，留言表示「看幾次都不習慣」。不過也有粉絲表達關心，希望他在忙碌行程之餘仍要注意健康狀況。

對於外界關注，李洪基則回應，減重後身體反而變得更輕盈，過去覺得困難的體能訓練如今也能輕鬆完成，例如引體向上等動作都比以前順利許多。他也強調，目前並沒有繼續減重的計畫，未來將以維持現有體態為目標，希望在舞台上呈現最佳狀態給觀眾與粉絲。

