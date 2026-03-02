自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女星斑馬線險遭撞！駕駛瞎扯「AB 柱死角」 她怒喊：拳頭都硬了

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星胡嘉愛近期斜槓轉戰 YT，開設頻道《女人百分百》展現知性美，平時也不吝在社群分享日常，昨（1日）突分享一張手腳纏繃帶的受傷照，透露自己才剛在鬼門關前走一遭，引起不少人關切。

胡嘉愛。（翻攝自臉書）胡嘉愛。（翻攝自臉書）

胡嘉愛餘悸猶存喊：「超級恐怖！」 透露當時自己正乖乖遵守交通規則，綠燈走在斑馬線上，沒想到一輛左轉車完全沒減速，直接以「切西瓜」的狠勁衝過來。所幸她反應神經夠快，「還好我當下的反應快速！跳開！不然已經在醫院了」。

最讓胡嘉愛生氣的是，駕駛下車後竟然狂推卸責任，拚命解釋說：「因為A柱B柱的死角所以常常看不到行人。」這番話讓同樣身為駕駛的胡嘉愛聽得滿頭問號，憤怒直言：「我聽了什麼，拳頭都硬了，這樣的人開上路好恐怖，重點我也有開車卻聽不懂什麼是AB柱。」

胡嘉愛到警察局調閱監視器，畫面更讓她冷汗直流。畫面上顯示，車身轉彎時幾乎已經「吃掉」她整個人，是靠著求生本能往後彈開才保命。連警察看完都搖頭，直接送該名駕駛一張罰單外加3小時的道路交通安全講習。

胡嘉愛分享繃帶照，自曝遇驚險一瞬間。（翻攝自臉書）胡嘉愛分享繃帶照，自曝遇驚險一瞬間。（翻攝自臉書）

胡嘉愛提到，這幾天本就因為舊傷復發，處於「骨頭錯位加高爾夫球手肘」的痛苦治療期。從她分享的照片可以看到，手部與腳部都包著厚厚的紗布與彈性網，在這種體力值低下的狀態，竟然還要被迫接受「綠燈過馬路臨場反應大考驗」，讓她大嘆真的備受驚嚇，「10分感謝與感恩的心，我平安沒事， 謝謝大家的關心」。

胡嘉愛語重心長呼籲大家，過馬路就算綠燈也要「看左看右」，千萬別低頭滑手機，「因為你永遠不知道什麼時候會遇上『魔鬼駕駛』」。

