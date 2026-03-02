卡特離開台灣赴加拿大旅居！ 浴室不能鎖鬧烏龍笑翻粉絲

網紅卡特宣布到加拿大展開旅居生活。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber卡特以分享生活日常累積不少人氣，近日他透過影片宣布暫時離開台灣，前往加拿大展開旅居生活，希望在30歲以前完成一次屬於自己的冒險計畫。突如其來的決定引起粉絲關注，不少人也留言為他的新生活加油打氣。

卡特最初因出現在YouTuber「見習網美小吳」頻道而受到注意，之後建立個人頻道分享日常點滴，逐漸累積穩定粉絲群。他的影片中經常出現家人身影，包括小他15歲的弟弟，以及與父母溫馨互動的畫面，家庭感情深厚也成為頻道的一大特色。

日前卡特發布影片透露，自己決定離開熟悉的生活環境，到加拿大體驗不同的人生階段。他在出發前與家人及愛犬Pumpkin依依惜別，還特別與弟弟擁抱道別，坦言未來可能有一段時間無法見面。他也在影片中向粉絲喊話，希望大家能為他的冒險加油，「在30歲以前做的冒險，可以幫我加油！期待我的新生活。」

抵達加拿大後，卡特開始記錄當地生活，目前他住在Share House中，擁有個人房間但需與室友共用浴室。初到新環境的他鬧出不少趣事，例如一度以為浴室門無法上鎖，還擔心洗澡時被室友突然闖入，後來才發現只要按下門把下方裝置就能鎖門，讓他自嘲是「亞洲俗人」鬧笑話。

