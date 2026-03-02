美伊戰火延燒杜拜成戰場 林進轉機急買保險

杜拜目前也身陷危機。（路透）



〔娛樂頻道／綜合報導〕杜拜目前是中東旅遊與貿易樞紐，美國、以色列上個月28日對伊朗展開聯合攻擊，德黑蘭隨即展開報復，除鎖定美軍基地，連杜拜知名帆船飯店也遭波及。

網紅林進1日晚間透露自己原本預計3日要飛杜拜，然後轉機，「看到世界新聞，馬上花錢買平安。」

林進發文後，許多網友紛紛留言「平安歸來喔」，還有人叮嚀說：「沒有什麼比平安更為重要。」不過有人表示已經打完了，底下釣出網友緊張說「但領空還是關閉」、「還沒，因為不確定其他黨員會不會恐怖攻擊」，但都希望林進能平安歸來。

綜合外電報導，屬於全球重要國際航空樞紐之一的「杜拜國際機場」（Dubai International Airport），部分設施遭無人機襲擊受損。杜拜棕櫚島（Palm Jumeirah）費爾蒙（Fairmont The Palm）五星級飯店，因無人機遭攔截後的碎片而起火。

而杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）一個泊位，也被碎片擊中燃燒，超豪華七星級「帆船飯店」（Burj Al Arab）外牆發生小規模火災，杜拜地標、828公尺世界第一高樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）附近則攔截到導彈。

