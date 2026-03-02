自由電子報
娛樂 最新消息

寶刀未老！《驚聲尖叫7》狂掃6410萬美金 血腥奪冠創系列新高

〔記者許世穎／綜合報導〕「鬼臉殺手」寶刀未老！經典恐怖系列最新續作《驚聲尖叫7》開片再創高峰，上週末（2月27日至3月1日）在北美上映，首週末豪取6410萬美金（約台幣20.12億元），創下系列最高開片成績！

妮芙坎貝爾回歸《驚聲尖叫7》演出女主角「席妮」。（UIP提供）妮芙坎貝爾回歸《驚聲尖叫7》演出女主角「席妮」。（UIP提供）

今年正逢1996年《驚聲尖叫》問世30週年，元祖女主角妮芙坎貝爾也回歸演出女主角「席妮」，帶領這個一路殺了30年的經典IP迎來「驚」艷開局，大幅超越2023年《驚聲尖叫6》創下的4440萬美金（約台幣13.93億元）北美開片紀錄。

北美以外的海外票房方面，同步進帳3310萬美金（約台幣10.39億元），全球首週票房達9720萬美金（約台幣30.51億元）。儘管本集製作成本為系列最高的4500萬美金（約台幣14.12億元），但以目前走勢來看，院線上映期間勢必輕鬆回本並開始獲利。

經典恐怖系列最新續作《驚聲尖叫7》在北美創下系列最高開片成績。（UIP提供）經典恐怖系列最新續作《驚聲尖叫7》在北美創下系列最高開片成績。（UIP提供）

這個好消息也來得正是時候，因為上週末發行該片的派拉蒙才剛正式擊敗Netflix、成功競標華納兄弟探索控制權，震撼好萊塢，派拉蒙執行長大衛艾里森同時承諾未來合併後的每年將推出超過30部電影，產量將遠超其他片商。

Comscore市場分析主管保羅・德加拉貝迪安表示：「從30年前的起點走到今天，《驚聲尖叫》依舊能引發如此強烈共鳴，實在難能可貴。觀眾對大銀幕驚悚體驗的需求顯而易見，再搭配出色預告、有效行銷與部分原班人馬回歸，《驚聲尖叫7》幾乎是為成功量身打造。」《驚聲尖叫7》台灣同步上映中。

