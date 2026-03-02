自由電子報
娛樂 最新消息

柳演錫被附身替冤魂出庭！一秒變少女 新劇演技炸裂

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星柳演錫繼《現在撥打的電話》後，時隔1年重返小螢幕，攜手李絮主演全新靈異律政韓劇《神與律師事務所》，被封2026最狂話題韓劇。

柳演錫在法庭上因「附身」化身為不同人物。（Hami Video提供）柳演錫在法庭上因「附身」化身為不同人物。（Hami Video提供）

劇中柳演錫飾演律師申二朗，擁有能被亡者「附身」的能力，替冤魂化解怨念、完成遺願；從法庭辯護到替「看不見的存在」出庭，他的客戶橫跨陰陽兩界。

預告一開場，他一句：「你還覺得我只是律師嗎？」瞬間打破法庭肅殺氣氛，下一秒，語氣就變粗獷大叔，沒想到隨後又變成少女神情，甚至切換成孩童靈魂，令旁人錯愕喊：「這瘋子是誰？」

柳演錫近日在專訪中直說：「如果沒有附身這個設定，我不可能徹底放下自己。」形容這次像是「演技派對」，從偶像練習生、科學家到少女與小孩靈魂，完全不計形象。

為演得更真實，柳演錫在片場觀察原本演出該角色的小配角，甚至反覆聽對方錄音，模仿語速與小動作。「抓住連結點，才會真的像被附身。」

《神與律師事務所》柳演錫（左）飾演律師申二朗，搭檔李絮飾演的菁英律師韓娜賢。（Hami Video提供）《神與律師事務所》柳演錫（左）飾演律師申二朗，搭檔李絮飾演的菁英律師韓娜賢。（Hami Video提供）

柳演錫的搭檔李絮飾演的菁英律師韓娜賢，信奉證據與勝率，對鬼神一概嗤之以鼻，兩人從針鋒相對開始，隨案件揭開逐漸並肩作戰。《神與律師事務所》於3月13日在Hami Video獨家上架。

