娛樂 最新消息

文佳煐雪白無肩禮服超美！台粉應援一播當場落淚

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流女神文佳煐昨（1）晚在台舉辦見面會，一襲雪白無肩小禮服登場，氣質滿分；她開口唱起《Like a Star》，溫柔嗓音征服台灣粉絲，還入境隨俗，用台語甜喊：「大家好！我是文佳煐。」全場直接融化。

文佳煐在台舉辦見面會，獲讚氣質滿分。（星樂全球提供）文佳煐在台舉辦見面會，獲讚氣質滿分。（星樂全球提供）

文佳煐說，1月因為金唱片主持來台，沒想到這麼快又回到台北，「第一次在這裡辦見面會，真的很開心。」語氣充滿誠意。

近年文佳煐作品一檔接一檔，從《女神降臨》、《愛情的理解》到話題劇《瑞草洞》，她不只人氣翻倍，還憑藉新作拿下觀眾票選年度演員獎；聽到粉絲歡呼，她害羞再補一句台語：「多謝！多謝！」可愛到全場尖叫。

文佳煐開金口唱歌，溫暖嗓音融化粉絲。（星樂全球提供）文佳煐開金口唱歌，溫暖嗓音融化粉絲。（星樂全球提供）

這場見面會不只是聊天，文佳煐親自獻唱三首歌，包含白藝潾《Square》，以及向偶像太妍致敬的《名為『你』的詩》，當旋律響起時，台下變成大型回憶殺現場。

比起舞台設計，文佳煐的眼神幾乎不停往台下望，除了左右，還近看、遠望，深怕漏掉任何一張臉，即使是小動作卻滿滿心意，難怪粉絲給出滿滿「佳」評。

聊到個人著作《PATA帕塔：文佳煐的私人時光》，她現場朗讀最喜歡的一段話：「我決定原諒自己，也已經原諒自己了……」一席話打動粉絲的心。

文佳煐和粉絲玩遊戲互動，氣氛歡樂。（星樂全球提供）文佳煐和粉絲玩遊戲互動，氣氛歡樂。（星樂全球提供）

她接著說，原諒自己是人生最難的時刻之一，希望大家不要對自己太苛刻，那刻，氣氛從甜轉暖，還有粉絲默默紅了眼眶。

有趣的是，文佳煐還挑戰「一分鐘創意速寫」，畫完讓粉絲猜是哪部作品，答案五花八門、腦洞大開，連她自己都笑到不行，直呼「你們真的很有想像力！」

當然，看到粉絲精心準備的應援影片與手幅，文佳煐忍不住落淚，還說私下其實不太常哭，在其他國家的見面會也沒這樣過，「今天真的很感動。」

