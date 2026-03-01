自由電子報
娛樂 星座

2026年首個天赦日最佳祭拜時間曝光 破厄迎新生趁這天

2026年第一個「天赦日」就在本月5日。（資料照，記者陳冠備攝）2026年第一個「天赦日」就在本月5日。（資料照，記者陳冠備攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年第一個「天赦日」就在本月5日，民俗專家楊登嵙建議好好把握這一天補運、改運。楊登嵙指出，天赦日被視為上天開恩赦罪的吉日，因此特別適合祈求轉運、化解不順。天赦日也是開運的好時機，想改善財運、健康，突破事業困境，千萬記得幾件事。

天赦日是「上天赦免萬物罪過的日子」，故百無禁忌，可以開市開業、補財庫求財、求婚嫁娶、簽約轉職、化解官司、消災祈福。民眾可在住家門口焚香祭拜，或者親自前往廟宇誠心祈求。運勢長期低迷的人，在這天祭拜有助化解冤親債主，迎來轉機。

天赦日可以向玉皇大帝祈求赦罪，化解冤親債主。（楊登嵙提供）天赦日可以向玉皇大帝祈求赦罪，化解冤親債主。（楊登嵙提供）

楊登嵙指出，今年首次天赦日最佳祭拜時間為早晨5點至下午3點間，可準備清茶三杯、水果、素食糕餅作為供品，象徵清淨與誠意。另外，可準備帶殼桂圓12顆，代表一年12個月都能圓滿順遂；米糕代表步步高升，搭配天公金、福金、刈金與補運錢。

楊登嵙也提醒，祭拜時須向上天清楚稟報自己的姓名、出生年月日與住址，親自誦讀懺悔文，表達悔意，並祈求上天赦罪。最後將準備的金紙、懺悔文與蓮花一併焚化，接著敲碎桂圓外殼投入火中，象徵破除厄運、迎來新生。

☆民俗說法僅供參考☆

