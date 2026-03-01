自由電子報
娛樂 最新消息

「台灣尚勇」再響起 賈永婕預告：接下來我會消費棒球

台北101董事長賈永婕曾應邀擔任開球嘉賓。（資料照，記者陳志曲攝）台北101董事長賈永婕曾應邀擔任開球嘉賓。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日因關注林宅血案與白色恐怖議題成為焦點人物。今（1）日她再度在社群發聲，預告「接下來我會消費棒球！」更表示台北101將自3月4日起天天點燈，為Team Taiwan應援打氣。

賈永婕也宣布台北101將延續上次世界冠軍的感動與氣勢。（資料照，記者陳志曲攝）賈永婕也宣布台北101將延續上次世界冠軍的感動與氣勢。（資料照，記者陳志曲攝）

隨著Team Taiwan帥氣啟程前往日本征戰WBC，賈永婕也宣布台北101將延續上次世界冠軍的感動與氣勢，透過燈光向全世界傳達台灣的熱情與團結。她喊話：「一起大聲為Team Taiwan加油！」

賈永婕穿著限量的Taiwan棒球服，為Team Taiwan加油打氣。（翻攝自臉書）賈永婕穿著限量的Taiwan棒球服，為Team Taiwan加油打氣。（翻攝自臉書）

回顧上次國際賽事，全台灣齊聲高喊「台灣尚勇」，熱血畫面至今仍令人難忘，甚至連不少日本球迷都被氣氛感染，一同替Team Taiwan喝采。

賈永婕身上的棒球服限量90件。（翻攝自臉書）賈永婕身上的棒球服限量90件。（翻攝自臉書）

為了延續這股氣勢，除了點燈應援外，賈永婕還特別打造限量90件「Taiwan」棒球服，掀起搶購話題。她笑說：「我就跟你們說做90件真的不夠！算了算了大家趕快搶吧！」

