台南捕獲南韓女神南珉貞 跑古都馬、玩十鼓、逛夜市

南韓人氣女神南珉貞逛花園夜市，體驗台南夜生活。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南韓人氣女神南珉貞在台效力富邦悍將啦啦隊，今天現身台南市，清晨參加古都半馬、下午到十鼓文化園區，晚上化身遊客到花園夜市吃美食、玩夜市遊戲，更與吉祥物夜奇鴨合體，許多民眾開心捕捉野生南珉貞。

南市政府特別選定元宵節前夕3月1日在花園夜市街頭藝人表演區舉辦「鴨箱寶」快閃活動，市長黃偉哲親自現身發送限量發送應景又可愛的「鴨力爆表小提燈」，南珉貞也加入發放與行銷的行列，邀請市民朋友在燈火閃耀的夜市裡提燈走春。

南韓人氣女神南珉貞參加古都馬，與菜奇鴨與夜奇鴨合照。（記者王姝琇攝）

黃偉哲表示，花園夜市是台南觀光地標，吸引在地居民，也是外縣市遊客體驗台南庶民文化的重要場域，每逢節慶更是人潮匯聚。今年設計超萌「菜奇鴨、夜奇鴨」鴨鴨小燈籠，讓民眾在逛夜市也能透過應景提燈，感受傳統節慶的溫暖意涵。

經發局長張婷媛指出，台南夜市不只是美食天堂，更是城市文化與創意能量的展現場域。此次活動結合節慶元素與IP角色設計，打造兼具文化底蘊與話題性的活動。無論是親子家庭提燈同遊，或年輕族群拍照打卡分享，都能在歡樂氛圍中感受節慶溫度，同時帶動夜市買氣與人潮。

南韓人氣女神南珉貞參加古都馬，與統一獅萊恩合照。（記者王姝琇攝）

市場處代理處長林士群表示，本次發送的小燈籠除可手提賞玩外，也可當存錢筒，具收藏價值，期盼成為民眾心中「台南限定」的節慶紀念品，並透過主題式行銷活動，持續為夜市注入話題與活力，展現台南夜市多元且創新的城市特色。

