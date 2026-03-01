自由電子報
娛樂 最新消息

發發趁老公不在「偷辣」 秒被敖犬抓包

男星「敖犬」莊濠全（左）與老婆發發向來愛在社群平台大方放閃。（翻攝自IG）男星「敖犬」莊濠全（左）與老婆發發向來愛在社群平台大方放閃。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「敖犬」莊濠全與老婆發發向來愛在社群平台大方放閃。近日發發分享一系列喜氣洋洋的辣照，開心寫下：「難得老公不在，偷辣一波。」沒想到照片才曝光不久，敖犬立刻現身留言區「抓包」，夫妻互動笑翻網友。

發發側躺在飯店純白床上，一身紅色造型格外吸睛。（翻攝自IG）發發側躺在飯店純白床上，一身紅色造型格外吸睛。（翻攝自IG）

發發趁著敖犬不在，替自己安排了「姐妹放風日」，開心表示：「久違的放空，漫無目的地瞎聊耍廢，真的好爽！」她透露當天還泡了澡，緩緩整天的疲勞，隔天再悠閒喝上最愛的鹹豆漿，替自己充飽電再出發。

發發說：「難得老公不在，偷辣一波。」（翻攝自IG）發發說：「難得老公不在，偷辣一波。」（翻攝自IG）

照片中，發發側躺在飯店純白床上，一身紅色造型格外吸睛。頭戴紅色棒球帽，搭配同色系內搭與短褲，整體穿搭大膽卻不失時尚感。紅色襯托出她白皙透亮的肌膚，一雙修長、筆直美腿更成為焦點，慵懶氛圍中帶點俏皮性感。

發發辣照吸引老公敖犬在底下留言。（翻攝自IG）發發辣照吸引老公敖犬在底下留言。（翻攝自IG）

辣照一曝光，敖犬馬上聞風而來，留言笑說：「不可能離開老公就變辣妹吧？怎麼跟我在家看到的那位不一樣？」語氣滿滿「吃醋感」。發發則俏皮回嗆：「你什麼14（意思）！！好好說話喔！」夫妻你來我往的鬥嘴，讓粉絲直呼太甜。

