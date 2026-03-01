胡瓜屏東慘遭長輩「體力輾壓」 腳離地1公分就認輸

《綜藝大集合》日前到屏東九如九塊厝三山國王廟。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前移師屏東九如「九塊厝三山國王廟」，體驗世界級無形文化資產「王爺奶奶回娘家」的熱鬧氛圍。胡瓜一如既往展現幽默本色，不但大玩「作弊哨子」被抓包，更在挑戰賽中慘遭在地長輩體力輾壓，現場笑料百出。

八旬阿公下戰帖，胡瓜帥不過3秒。（民視提供）

節目中深受鄉親歡迎的「鋼鐵英雄」對戰，藝人隊竟慘遭在地實力派鄉親完封。沒想到頒獎到一半，四位高齡80歲的大哥突然熱血沸騰，直接對胡瓜下戰帖挑戰「吊橋耐力賽」。

原本意氣風發準備應戰的胡瓜，誰知腳才剛離地「1公分」，就因為體力不支瞬間落敗。對比之下，年過八旬的大哥們反而老神在在，撐得比天王還久，讓全場藝人笑瘋調侃。不過瓜哥雖輸了面子卻贏了裡子，大方加碼幫長輩爭取獎金，展現大哥級主持風範。

除了體力考驗，胡瓜在與地方媽媽組隊比賽時，為了保住勝率竟大玩「心理戰」，暗地裡吹哨干擾對手，試圖讓對方分心。不料小聰明當場被眾人抓包，沒想到被勒令重賽後，瓜哥竟然掏出「第二支備用哨子」繼續搗亂，超皮的反應讓工作人員也沒轍。

抬不動胡瓜，製作單位竟搬出堆高機。（民視提供）

隨著元宵將至，節目推出超應景的「自己獎金自己撞」遊戲。由兩男兩女組隊抬起隊友撞氣球拚獎金組合，輪到主持群挑戰時，眾人卻卡在「魔王級體重」胡瓜身上。眼看主持群抬到滿頭大汗、動彈不得，製作單位最後竟索性出動「堆高機」協助瓜哥升空，荒謬畫面讓鄉親笑到合不攏嘴。

